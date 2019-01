Pretendē uz Dejas balvu

Atslēgvārdi dejas balva | nominanti | jānis purviņš | Kristīne Brīniņa

Pagājušās nedēļas izskaņā paziņoti pirmās, jauniedibinātās Dejas balvas nominanti. Viņu vidū ir arī Liepājas apriņķa deju kolektīvu virsvadītājs Jānis Purviņš un neatkarīgā horeogrāfe Kristīne Brīniņa no Cīravas.

Dejas balva ir Latvijas augstākais apbalvojums profesionālajā dejas mākslā – baletā, laikmetīgajā dejā, mūsdienu un skatuviskajā tautas dejā. Šī balva pirmo reizi tiks pasniegta 29. aprīlī par izciliem mākslinieku sasniegumiem pēdējo divu gadu laikā. Balvu iedibinājis Latvijas Dejas informācijas centrs sadarbībā ar Kultūras ministriju. Apbalvošanas ceremonija norisināsies Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, kur katrs laureāts saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā un mākslinieces Gintas Grūbes veidotu statueti.

Nominācijā "Skatuviskās tautas dejas uzvedums vai notikums" izvirzīta J. Purviņa veidotā deju izrāde "Kal mani no jauna – Rīgas leģenda". Izrādē viņš darbojies gan kā producents, gan horeogrāfs. Otra nominācija, kurai deju meistars izvirzīts, ir "Skatuviskās tautas dejas horeogrāfs" deju lieluzvedumā "Māras zeme". "Neapšaubāmi ir liels prieks un gods tikt izvirzītam šādās nominācijās. Domāju, ka Dejas balvas piešķiršana vispār liecina par to, ka neatkarīgi no tā, kāds ir virziens latviešu skatuves dejā, – tas tiek pamanīts. It īpaši ar lieluzvedumu "Māras zeme", kas dejotājiem ir līdzvērtīga kā sportistiem olimpiāde. Ar nomināciju tiek novērtēti visi 18 000 dažādu paaudžu dejotāji, kas uzvedumā piedalījās," savas pārdomas laikrakstam atklāj J. Purviņš.

Tikmēr nominācijā "Laikmetīgās dejas iestudējums vai notikums" pieteikta izrāde "24 h miega". Tās producenti ir Laura Stašāne un Latvijas Jaunā teātra institūts, bet horeogrāfe – Kristīne Brīniņa. Viņa nominēta arī balvai "Laikmetīgās dejas horeogrāfe". Talantīgā cīravniece jau vairāk nekā piecus gadus strādā kā neatkarīga horeogrāfe un dejotāja Latvijā un ārpus tās. Radījusi vairākas solo izrādes, sadarbojoties ar citiem māksliniekiem, kā arī savā radošajā darbā iesaistījusi noteiktas sociālās grupas. Viņas darbi vairākkārtīgi novērtēti ikgadējā teātru apbalvošanas ceremonijā "Spēlmaņu nakts", kā arī guvuši ārvalstu kritiķu atzinību.