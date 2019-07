Priecē dažādu tautu deju solis

Atslēgvārdi sudmaliņas | tautas dejas | tautas deju festivāls

Devītā starptautiskā tautas deju festivāla "Sudmaliņas" dalībnieku ceļi svētdien, 14. jūlijā, veda uz Liepāju. Pēc krāšņa svētku gājiena pa Kūrmājas prospektu festivāla noslēguma koncertā "Noslēpties aiz deviņām atslēgām" uzstājās deju kolektīvi no Polijas, Ukrainas, Krievijas, Bulgārijas, Serbijas, Kipras, Indonēzijas, Čīles, Indijas, kā arī Rīgas, Kuldīgas novada un Liepājas.

Festivāla dalībnieki uz skatuves pie koncertzāles "Lielais dzintars" kuplam skaitam skatītāju parādīja fragmentus no savām deju programmām. Noslēguma koncertu veidoja horeogrāfs, Liepājas deju apriņķa kolektīvu virsvadītājs Jānis Purviņš un režisors Jānis Siliņš.

Liepāja jau uzņēmusi vienu "Sudmaliņu" noslēguma koncertu, tas notika 2002. gadā. "Tas pierādīja, ka cilvēkiem šeit ir liela interese redzēt dažādu tautu deju kolektīvus," stāsta Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra direktore Baiba Kļava. Tāpēc viņai pirms gadiem trim sarunās ar festivāla rīkotāju – Latvijas Nacionālo kultūras centru – bijusi personīga pārliecība, ka kopā ar kolēģiem var to izdarīt un noslēguma koncertam vēlreiz jāienāk Liepājā. "Liepājniekiem tik bieži nav iespējas redzēt dažādus kolorītus un tautas. Pierādījām, ka varam uzņemt šādu festivālu, un cilvēki to ir pelnījuši redzēt. To arī pierādīja daudzie koncerta apmeklētāji."

Bažu par to, vai nākamajā dienā pēc Jūras svētkiem publika atkal sanāks uz koncertu, B. Kļavai neesot bijis. "Deju māksla cilvēkiem šeit ir pieņemama, to pierādīja arī Kurzemes deju svētki pirms trim gadiem. Šis ir ļoti īpašs notikums, un cilvēkiem, kas saistīti ar dejas mākslu, interesē šāda kultūra. Koncertā redzēju daudz mūsu pašu un arī apkārtnes dejotāju."

B. Kļava atzīst, ka Liepājai vien šādu festivālu sarīkot būtu sarežģīti. Liepājas pilsētas pašvaldībai kā Nacionālā kultūras centra partnerim esot daudz vienkāršāk iesaistīties: "Tad noslēguma koncerts mums nav arī tik finansiāli sāpīgi, finanšu sadalījums ir labvēlīgs mums. Vieniem pašiem uzņemt divpadsmit kolektīvus nav reāli."