Pupas, ko jūs gribat dzirdēt?

Atslēgvārdi izstāde | lielais dzintars | runā ar mani | augi

Mākslinieki, pētnieki, pedagogi Rasa un Raitis Šmiti koncertzālē "Lielais dzintars" rāda mākslas pētījumu – izstādi "Runā ar mani", kurā ar tehnoloģiju starpniecību pēta augu un cilvēku komunikāciju. Ikviens izstādes apmeklētājs aicināts rakstīt un nosūtīt vēstījumus pupām, lai tās labāk augtu.

Rasa Šmite un Raitis Šmits ir mākslinieki novatori, kuri jau gadus divdesmit strādā ar zinātni un jaunajām tehnoloģijām un attīsta procesā balstītas mākslas instalācijas un citus digitālās mākslas projektus. Viņi ir dibinājuši Rīgas pirmo elektroniskās mākslas centru "E-Lab", kas tagad zināms kā jauno mediju kultūras centrs "RIXC", abi ir mācībspēki Liepājas Universitātes jauno mediju mākslas studiju programmā, un Rasa ir šīs jomas maģistrantūras un doktorantūras studiju programmu direktore. Un, lai gan Raitis un Rasa Šmiti jau gadus desmit ir saistīti ar Liepāju, "Runā ar mani" ir viņu pirmā izstāde šajā pilsētā.

"Runā ar mani" ir ilggadējs projekts, aizsācies jau pirms vairākiem gadiem. "Iesākums bija tāds, ka mums bija videoprojekts, kurā mēs intervējām radošas personības, kuras mājās kaut ko audzē pārtikai," par projekta aizsākumu stāsta Raitis Šmits. "Cita starpā cilvēki sāka stāstīt, ka vismaz domu formā viņi komunicē ar saviem augiem. Un mums šķita interesanti, ka cilvēki tā atklājas un runā par šīm lietām. Domājām, jaunās tehnoloģijas izmantojam lielākoties, lai komunicētu viens ar otru, kā būtu, ja mēs tās varētu pārtransformēt un izmantot komunikācijai ar augiem?" Izstādes – instalācijas – pētījuma "Runā ar mani" izejas punkts ir latviešu kultūrā simboliskais augs pupa, kas izvēlēts ne tikai tāpēc, ka ietver sevī visiem atpazīstamu kultūras kodu, bet arī praktisku apsvērumu dēļ – pupas diezgan ātri aug. Un mākslinieki šajā procesā balstītajā mākslas darbā vaicā: vai augi aug labāk, ja cilvēki ar tiem runā?

Koncertzāles telpā "Civita Nova" pirmajā stāvā, videokameru un skaļruņu uzraudzītas, divos podos aug pupas. Līdzās tām ir datorekrāns, kurā var uzrakstīt pupām kādu vēstījumu, lai tās labāk augtu. Tas tūlīt pat "tiek nolasīts" jeb izskan sievietes vai vīrieša balsī (atkarībā no rakstītāja izvēles). "Protams, galvenais punkts ir šī te izstāžu zāle, un cilvēki var nākt šeit, sūtīt no datora ziņas un paši arī dzirdēt uzreiz," aicina Raitis Šmits un stāsta, ka pupu dzīvei ikviens var sekot līdzi arī no mājām interneta lapā talktome.rixc.lv un atsūtīt tām vēstījumu attālināti. Pupas filmē kameras, kas reizi minūtē sūta kadrus uz interneta lapu un tādējādi palēnināti rāda pupu augšanu. Pēc izstādes lēnie kadri tiks apkopoti videocilpā, kurā varēs redzēt, kā pupas izstādes laikā ir augušas.

Bet saruna ar pupām ir tikai viena no izstādes daļām. Otras pamatā ir vairākās līdzīgās izstādēs iegūto vārdu un datu analīzē balstīts pētījums. 2011. gadā Rasas un Raita Šmitu izstāde notika muzejā Tallinā, kurai bija liela cilvēku atsaucība, daudzi sūtīja ziņas augiem. Kopš tā laika līdzīgas izstādes – pētījumi "Runā ar mani" notikuši vairākās vietās Latvijā, Šveicē, Beļģijā, Francijā, Īrijā un citviet. Latviešu valodā vien saņemti 12 tūkstoši vēstījumu. 2015. gadā mākslinieki apkopoja sūtītās ziņas un veica datu analīzi par to, kādi ir visbiežāk lietotie vārdi vēstījumos augiem, ko cilvēki pupām sūta u. tml. Un ar šiem datiem grāmatā, vārdu kartēs, vārdu mākoņos var iepazīties izstādē Liepājā. "Redzam, ka vārdi ir jēdzīgi, saturīgi, mazāk ir kaut kas nejēdzīgs. Sliktas lietas gandrīz vispār nav," rezumēja Raitis Šmits, bet Rasa Šmite pastāstīja, ka tas ir mazliet neierasti, ka cilvēki sūta galvenokārt labus vārdus, jo vēstījumus pupām var sūtīt bez reģistrēšanās, proti, vēstījums ir anonīms. Un, kā zināms, interneta vidē anonīmi vēstījumi bieži vien ir negatīvi un ķengājoši.

Un tomēr gribas dzirdēt atbildi: vai projektā var gūt atbildi, cik lielā mērā labi vārdi pupām palīdz augt? "Mākslu nekad nevar skatīties tik instrumentāli. Māksla ir process, jautājumi, kas cilvēkiem galvā rodas, varbūt pretruna – tas ir mērķis. Ne jau pupu dēļ mēs taisām to darbu, bet cilvēku dēļ, protams," uzsver Raitis Šmits. "Lai cik banāli tas neizklausās, bet mūsu tādā ļoti asi pretrunīgā laikmetā ir īpaši svarīgi atgādināt par tādām humānākām attiecībām. Mums vienam pret otru to grūtāk panākt, jo mūsu ego vienmēr iznāk priekšplānā, bet augs nekonkurē ar mums ar savu ego, līdz ar to varbūt vieglāk atraisīt humānāku aspektu sevī pašā. Tas varbūt ir mans kaut kāds banāls ideālisms, bet man šķiet, ka šis darbs palīdz."

Cilvēku vēstījumus pupas Liepājā uzklausīs līdz 30. septembrim.