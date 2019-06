Atslēgvārdi Brīvības cīņas | karostas fes | karostas festivāls | māksla

Svētdien, 9.jūnijā, Redānā notiks Karostas festivāla centrālais pasākums, vēsta Karostas glābšanas biedrības valdes priekšsēdētāja Monta Krafte.

Festivāla ietvaros notiks piemiņas akmens atklāšana Karostas komendantam, virsleitnantam Robertam Radziņam, tradicionālais foto plenērs “Karosta – foto osta”, starptautisks mākslinieku plenērs, Zemessardzes 44.kājnieku bataljona prezentācija, NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas kara tehnikas apskate, Brīvības cīņu kauju imitācija, kuru demonstrēs kara vēstures biedrība “Latviešu karavīrs”. Pasākuma laikā svinīgo zvērestu nodos jaunie zemessargi.

Foto plenērs “Karosta – foto osta” Karostā regulāri notiek kopš 2011.gada. Katru gadu fotogrāfiem ir bijis cits uzdevums, un izveidotās foto kolekcijas katru gadu ir pilnīgi atšķirīgas. Šogad fotogrāfu uzdevums būs Karostas vidē portretēt mūsdienu karavīrus, zemessargus un tos, kam kauju imitācija ir vaļasprieks – airsoft spēlētājus un vēstures rekonstruktorus, tā uzsverot Karostas militāro pagātni un veicinot izpratni par karavīra nozīmi un lomu mūsdienās. Foto plenērs notiks no 7. līdz 9. jūnijam un tajā piedalīsies fotogrāfi no Liepājas un citām Latvijas pilsētām.

Vienlaikus ar foto nometni “Karosta – foto osta” notiks mākslinieku plenērs. Māksliniekiem ir dots uzdevums savas radošās izpausmes saistīt ar Latvijas Brīvības cīņām. Mākslinieki veidos lielformāta sienu gleznojumus Redāna tuneļos, skulptūras, instalācijas, performances un videodziesmas.

Vairāki mākslinieki jau ieradušies Karostā un uzsākuši darbu. Darbi tiks prezentēti 9.jūnijā.

Festivālā piedalīsies Egons Perševics, Jānis un Agnese Rudzīši no Liepājas, Luis F.Guevara no Venecuēlas, Ieva Engelmane-Gallagher no Lielbritānijas, Clara Cabrera no Spānijas, Bartosz Janczak no Lielbritānijas, Predrag Radonavovic no Serbijas, Luanna Li no Ķīnas, Pemapsorn Kritsadacharoenpong no Taizemes, Robin Abramovic no Austrijas, Veronica Glass no Francijas, Ramunas Vaicekauskas no Lietuvas, Muriel Rebora no Argentīnas un Kim Schmitz Coll no Spānijas.

Festivāla ietvaros notiks arī jaunizveidotās, 10 kilometru garās, Brīvības takas atklāšana un būs iespēja to iziet kopā ar gidu.

Ieeja pasākumā 9.jūnijā būs bez maksas. Tie, kam nav sava transporta nokļūšanai Redānā, var izmantot bezmaksas transporta pakalpojumu. Pulksten 12.15 no Liepājas Universitātes aties autobuss. Tā kā vietu skaits autobusā ir ierobežots, braucienam jāpiesakās iepriekš pa tālruni: 26369470.

Karostas festivāla programma:

Pulksten 13 – piemiņas vietas Brīvības cīņu dalībniekiem atklāšana.

Pulksten 13.30 – iepazīšanās ar māksliniekiem, mākslinieku un fotogrāfu godināšana.

Pulksten 14 – Redāna apskate, mākslas darbu prezentācija, NATO bruņoto spēku kara tehnikas apskate, jauno zemessargu svinīgā zvēresta nodošana, 44.Zemessardzes kājnieku bataljona prezentācija.

LMMDV džeza ansambļa “Magone” koncerts, Muriel Rebora (Argentīna) performance, postfolka apvienības “Saule i tuvāk” uzstāšanās.

Pulksten 15 – pārgājiens pa jaunizveidoto 10 kilometrus garo “Brīvības taku”.