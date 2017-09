Runā par kultūras sadarbību Baltijas mērogā

Atslēgvārdi kultūrkapitāla fonds | sadarbība | kultūra | atbalsts

Piektdien Liepājā notika Baltijas asamblejas Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas sanāksme, kuras galvenā tēma – kultūrkapitāla fondu darbība un valstu atbalsts kultūrai Baltijas valstīs. Viens no galvenajiem secinājumiem – Baltijas valstīm būtu veidojams viens kopīgs Baltijas Kultūras fonds lielu kopīgu, kvalitatīvu kultūras projektu realizācijai, komitejas darba dienas noslēgumā "Kurzemes Vārdam" teica Latvijas Saeimas deputāts, liepājnieks Valdis Skujiņš.

Komitejā ir pārstāvēti visu triju Baltijas valstu parlamentu deputāti, un tās sanāksmes notiek vienu reizi gadā katrā no trim Baltijas valstīm – pastāstīja Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, kurš sanāksmes ievadā iepazīstinājis viesus ar pilsētu. Savukārt V. Skujiņš darbojas šajā komitejā, būdams arī Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komitejas loceklis. Liepāju vēl pārstāvēja arī Latvijas Radošo savienību padomes priekšsēdētāja Dace Bluķe un "Lielā dzintara" valdes loceklis Timurs Tomsons – abu uzstāšanās arī bija iekļauta komitejas darba kārtībā.

Baltijas valstu politiķi uzklausījuši katras valsts pieredzi, kā tiek finansēta kultūra gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan arī kā darbojas Ziemeļu kultūras fonds ziemeļvalstīs. "Latvijā no 2004. gada tika mainīts kultūrkapitāla fonda finansēšanas veids, turpretī Igaunijā kultūrkapitāla fonds joprojām saņem naudu no akcīzes nodokļa un finansējums ir lielāks nekā Latvijā – viņi jūtas ļoti stabili, pārliecināti par sevi, un naudas sadalītāji ir cilvēki, kuriem kultūras nozaru pārstāvji uzticas," sacīja V. Skujiņš. Pēc viņa domām, arī Latvijai vajadzētu "lēnām atgriezties" pie agrākā finansēšanas modeļa, par to tiekot runāts visu laiku. "Es un daudzi kultūras darbinieki tam piekrīt. Bet [valdības] koalīcijā tam visi nepiekrīt," teica V. Skujiņš.

Komitejā Baltijas valstu politiķu kopējais secinājums bijis – jāveido kopējais Baltijas Kultūras fonds pēc Ziemeļu Kultūras fonda parauga, un ar laiku Baltijas Kultūras fonds varētu savienoties ar Ziemeļu Kultūras fondu. "Tas varētu būt liels atbalsts projektiem, kas realizētos visās trijās Baltijas valstīs," sacīja V. Skujiņš. Šādu kopēju fondu izveidot būs Baltijas valstu Kultūras ministriju uzdevums nākamajā gadā, teica politiķis.

"Sadarbība ir veiksmīga starp māksliniekiem un producentiem, bet starptautiskā sadarbība starp valstu kultūrkapitāla fondiem nenotiek vispār, bet sadarbība starp valdībām vai ministrijām ir gausa," atzina D. Bluķe. Ziemeļu Kultūras fonda un Ziemeļu Ministru padomes kultūras iestādes "Kultūras punkts" pārstāvji stāstījuši, kā izveidots ziemeļvalstīm kopīgais Ziemeļu Kultūras fonds, un pauduši ieinteresētību sadarbībā ar Baltijas valstīm. Ja pastāvētu Baltijas valstīm kopīgs kultūras fonds, sadarbība varētu būt veiksmīgāka, atstāstīja D. Bluķe.

Noslēgumā Baltijas valstu politiķi un astoņas valstis pārstāvošo kultūras fondu pārstāvji apmeklēja "Lielo dzintaru". Koncertzāli viņiem izrādīja T. Tomsons.