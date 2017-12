"Saiva" un "Atštaukas" saņem latviskā mantojuma zīmi

Tautas mākslas biedrības "Saiva" dalībnieki – dzintarniece Skaidrīte Vasiļeviča (no kreisās), biedrības vadītāja Ira Cīrule un rotkalis Jānis Bunka – pie Amatnieku nama uz pagaidu laiku tikko piestiprinājuši saņemto kultūras zīmi "Latviskais mantojums".

Atslēgvārdi latviskais mantojums | saiva | atštaukas | kultūras zīme

Liepājas tautas mākslas biedrība "Saiva" un aktrišu folkloras kopa "Atštaukas" ir to 16 laureātu vidū, kuriem pagājušajā nedēļā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pasniedza kultūras zīmi "Latviskais mantojums".

Biedrība "Saiva" latviskā mantojuma zīmi saņēma par latvisko amata prasmju daudzināšanu, bet folkloras kopa "Atštaukas" – par Kurzemes vitālā gara uzturēšanu. Liepājniekus Rīgā sveica arī Liepājas priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis un Liepājas Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens.

Folkloras kopas "Atštaukas" vadītāja Ināra Kalnarāja ir gandarīta par tādu novērtējumu. Viņa pastāsta, ka vasarā "Namīnā" viesojušās lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" pārstāves, bet rudens pusē atnācis aicinājums aizpildīt pieteikuma anketu. "Atštaukas" to izdarījušas un nu novērtētas ar apbalvojumu. Arī biedrības "Saiva" vadītāja Ira Cīrule savā un kolēģu vārdā pauž gandarījumu par šādu novērtējumu. "Tagad būs lielāka atbildība," viņa apgalvo un stāsta, ka visi, kas Amatnieku namā strādā, saglabā amatu prasmes, tās demonstrē un par tām stāsta gan skolēnu grupām, gan Latvijas un ārvalstu tūristiem, labprāt turpinās to darīt. Amatnieku nams ir viena no retajām vietām, kur tik dažādas amatu prasmes iepazīt vienkopus, un viesiem tajā ļoti patīkot.

Latviskā mantojuma zīmes laureāti saņēmuši gan goda rakstu, gan metāla zīmi, kas jāpiestiprina pie ēkas, kurā viņi darbojas. "Tagad jādomā, kur bleķīti naglot," I. Kalnarāja iesmejas un nopietni saka – "Namīnu" rotā kultūras pieminekļa zīme, tāpēc jānoskaidro, vai drīkst tai līdzās izvietot arī zaļo zīmi "Latviskais mantojums". Biedrība "Saiva" latviskā mantojuma zīmi pie amatnieku nama durvīm jau piestiprinājusi. Bet tā tur būs uz pagaidu laiku – paskaidro biedrības vadītāja I. Cīrule. Tā kā jānomaina arī kokā darinātā zīme, kas vēsta par amatnieku darba laiku, būs jāmeklē vieta un jāizdomā noformējums, kurā iekļaut arī kultūras zīmi "Latviskais mantojums".

Kultūras zīme "Latviskais mantojums" izveidota pēc Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" iniciatīvas un sadarbībā ar Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību kopš 2013. gada tiek piešķirta lauku tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā, iekļauj mūsdienu dzīvē un rāda apmeklētājiem latviskās kultūras un sadzīves tradicionālās vērtības. Pēc šīs zīmes var pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.