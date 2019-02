Stāstīs, kā attīstīt savu radošumu

Atslēgvārdi piejūras pilsētu literārā akadēmija | nodarbības | rakstniecība | linda skranda | linda zulmane

9. februārī pulksten 12 Kūrmājas prospektā 13, 118. telpā, Piejūras pilsētu literārā akadēmija (PPLA) aicina apmeklēt Lindas Skrandas un Lindas Zulmanes nodarbību „Radošā rakstīšana: teorija un radošā darbnīca”, vēsta Piejūras pilsētu literārās akadēmijas pārstāve Kristīne Timermane.

Linda Skranda ar literārās akadēmijas dalībniekiem tiksies pirmo reizi, tāpēc Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas un PPLA vadītāja Linda Zulmane aicina izmantot šo iespēju: „Linda ir ļoti aktīva un veiksmīga radošajā rakstīšanā, ko apguvusi arī Lielbritānijā. Varbūt ne vienmēr par rakstīšanu ir jārunā, bet ir jāraksta!”

Linda Ulāne (pseidonīms Linda Skranda) vairāk nekā 10 gadus raksta dzeju un īsprozu. Kopš 2014. gada pasniedz radošās rakstniecības nodarbības, sākotnēji – Lielbritānijā, vēlāk Latvijā. Laika gaitā L. Skranda, sadarbojoties ar kolēģiem, ir izveidojusi atšķirīgu radošās rakstniecības metožu klāstu, ar kura palīdzību dalībniekiem neatkarīgi no savas iepriekšējās rakstīšanas pieredzes tiek piedāvāta iespēja ne tikai attīstīt savu radošumu, bet arī apgūt terapeitiskas metodes, ko var izmantot savā ikdienā. „Viena no radošuma definīcijām ir spēja inovatīvas idejas pārvērst realitātē. Tas nozīmē, attīstot radošumu, mēs arī attīstām spēju uztvert pasauli jaunos veidos un ieraudzīt saistību starp it kā nesaistītām parādībām, tādējādi attīstot spēju risināt problēmsituācijas, kas ir svarīgi gan jauniešiem, gan pieaugušajiem,” stāsta L. Skranda.

Pēc tikšanās ar L. Skrandu L. Zulmane turpinās nodarbību par radošo rakstīšanu, atklājot dažādus radošās rakstīšanas vingrinājumus, kurus gluži kā sportā vai mūzikā, regulāri pielietojot, iespējams sevi pilnveidot.