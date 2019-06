Tālu no realitātes, tepat "Kursā"

Atslēgvārdi jauno mediju māksla | izstāde | tehnoloģijas

Vēl līdz svētdienai, 16. jūnijam, vai nu pa ceļam uz jūru, vai ar nolūku ir vērts iegriezties klubā "Kursa" Zvejnieku alejā. Tur var apskatīt jauno mediju mākslas izstādi "Novirzoties no kursa/Deviation". Divpadsmit jauno mākslinieku darbi ir pētījumi par to, kurp mūs ved šodienas realitāte. Skatītāji šos darbus var arī paši piedzīvot. "Doma bija uzlikt šo vietu uz kartes, un esam to paveikuši, cilvēki nāk skatīties, kas te notiek," saka viena no autorēm un Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas "MPLab" projektu vadītāja Ieva Vīksne.

Klubs "Kursa" izstādes rīkotāju – Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas pārstāvju – redzeslokā nonācis, ejot uz jūru un ievērojot, ka šeit nekas nenotiek. "1968. gadā celtā ēka bija zvejnieku kolhoza kantoris un klubs. Noskaidrojām, ka zvejniecības uzņēmums "Kursa" strādā joprojām un labprāt atļauj šeit rīkot pasākumus. Jauno mediju darbi ir samērā attālināti no realitātes, futūristiski. Likās interesanti apgūt telpu, kas te ir ilgāk par mums, kas asociējas ar pagājušiem laikiem," stāsta Ieva.

Jauno mākslinieku darbi skatāmi gan kluba plašajā foajē, gan zālē un 2. stāvā. Kaspars Lēvalds radījis darbu "Atmiņu māja". "Esmu izveidojis māju, kas reprezentē manu prātu, tajā es ieaicinu skatītāju. Ar istabām es attēloju savas atmiņas. Viena izveidota kā mana bērnības istaba, cita reprezentē tagadējo dzīves vidi un lietas," viņš stāsta. Atmiņas dažkārt kļūst abstraktas, piemēram, plūst sarkanīgs karsts metāls, jo Kaspars kādreiz strādājis "Liepājas metalurgā", velmēšanas cehā.

Sniedze Strauta veikusi pētījumu par tehnoloģiskajām protēzēm un cilvēka un tehnoloģiju mijiedarbību. "Uzmanību pievērsu dabas un cilvēku attiecībām nākotnē, jo dabas resursu problēma kļūs arvien aktuālāka jau mūsdienu lielpilsētās," viņa saka. Interaktīvā instalācija piedāvā tehnoloģisku risinājumu ūdens āderu krustpunktu meklēšanai. Tas ir cimds ar sensoru, kuru arī izstādes apmeklētājs var uzvilkt un meklēt ūdeni lēnā un pacietīgā meditatīvā procesā gluži tāpat, kā to darītu rīkstnieks.

Iespaidojoties no datorspēles, Santa Madara Neilande radījusi virtuālo spēles vidi, kurā tehnoloģiju laikmetā valda dievības un katrs var izvēlēties kļūt par kādu no tām. Spēli izveidojusi arī Katrīna Auzāne, tā balstīta latviešu uzskatos par veļiem, spokiem un mošķiem. Telpiskie zīmējumi mijas ar lasāmu stāstu par meiteni, kas meklē savu jaunāko brāli, spēlētājs gluži kā pasakā var izvēlēties, pa kuru ceļu doties tālāk.

Ne visas sajūtas izstādē rada tehnoloģiju iespaidots prāts. Sajūtu paplašināšanai Diānas Paldiņas darbā "Atmiņu plūsma" gaisa mitrinātājs rada iespaidu, ka atrodies baseinā un saod vieglu hlora smaržu.

Darbu sērijā "Mākslas mecenāts" Oskars Zikmanis ironiski risina aktuālu sociālu problēmu. "Īsfilmā redzamais Vilnis vairāk nekā desmit gadus ir atkarīgs no azartspēlēm. Savukārt SIA "Alfor" vadītājs Jānis Zuzāns ir pazīstams mākslas mecenāts, sponsorē Purvīša balvu un citus pasākumus. Tieši spēlmaņu nauda ir tā, ar kuru viņš balsta mākslu, tāpēc mēs ironizējam un pasludinām Vilni par mākslas mecenātu," darba ideju atklāj Oskars.

"Darbi skatāmi īsu laiku, sanācis tāds pop-up, bet tas ir saistīts ar drošību, šeit izmantotās iekārtas ir dārgas, tāpēc ir labāk, ka mēs paši šeit esam klāt. Izstāde sarīkota, sadarbojoties ar biedrībām "Aste" un "run", to atbalstījis VKKF un Jauno mediju kultūras centrs "RIXC". Šī ir interesanta vieta, ko apgūt, katru dienu atnāk 20 – 30 cilvēki," atklāj I. Vīksne. Nākamnedēļ "Kursā" būs skatāma mediju mākslas 1. kursa studentu video izstāde. Savukārt bijušajā ratiņu fabrikā Tirgus ielā 9 atvērta maģistru darbu izstāde "Signālu dārzs", arī aplūkojama līdz 16. jūnijam.