Telpa kā daļa mākslas darba

"Esam dzimuši, lai pieceltos un ietu, un tomēr krītam, jo neprātīgi steidzamies, līdz apjaušam, ka laiks no saullēkta līdz rietam par mums vēl ātrāk skrien," – skan mūziķa Igo dzejoļa "Ceļā" pēdējās rindas. Dzejolis un ceļa motīvs ir nozīmīgi elementi mākslinieces, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētās profesores Gitas Straustiņas videoperformancē "Ceļā uz mirkli apstājies" Liepājas muzejā.

Muzeja lielā zāle, kur parasti izkārtotas mākslas izstādes, pati kļuvusi par daļu mākslas darba. Māksliniece tur radījusi telpisku scenogrāfiju, kas iedarbojas uz dažādām cilvēka maņām un sajūtām. Izstāžu zālē valda krēsla, divas sienas pārtapušas par ekrāniem. Vienā no tiem šūpojas egļu zari. Egles aug pāri ielai pie G. Straustiņas mājām Mežaparkā Rīgā. Uz otra, lielākā, ekrāna kustīgi nekustīga meditatīva ainava pie jūras. Pretī videoprojekcijām novietoti romantiski soliņi, kas aicina apsēsties un ilgāk pavērties ekrānos, domāt, meditēt, ieklausīties sevī. Kontrastā no videoinstalācijām nākošajam mieram skan trauksmaini ceļa ritmi, proti, dzirdams, kā pa šoseju traucas automašīnas, pa sliedēm joņo vilcieni. Pasaules industrializācijas zīme, lielas daļas cilvēku ierastā vide. Zāles vidū uz grīdas rindu pa rindai skrien izgaismotas Igo dzejoļa "Ceļā" rindas un kā ceļš savieno pilsētnieku ar dabas spēku.

Ar šo izstādi māksliniece G. Straustiņa aicina mūs steidzīgajā dzīves ritmā uz mirkli apstāties un apdomāt nozīmīgo, veidot attieksmi pret šo mirkli. "Ceļš ir liela daļa manas ikdienas," pastāsta māksliniece. "Es visu laiku kaut kur traucos, ceļoju, palieku kādā pilsētā pa nakti." Atrašanās ceļā mudinājusi mākslinieci domāt arī par mājas vietu viņas dzīvē. "Par to, ka mājas vieta ir līdz sāpēm tik izjusta un sava, bet tai būs jāmainās," viņa bilst. Izstāde ir arī par dzīves ceļu. Tas ir kontrastains un skarbs. "Tā mēs ceļojam visas dzīves garumā – no piedzimšanas līdz savai nāvei," saka G. Straustiņa. Bet vai viņai pašai savā dzīves ceļā izdodas atsaukties performances nosaukumā ietvertajam aicinājumam uz mirkli apstāties? "Katru dienu notiek neliela katastrofa, ja mums neizdodas atrast to mazo mirklīti, kad mēs saprotam – jā, šis ir tas skaistais brīdis. Tas ir jāmeklē katru rītu, katru dienu, katru vakaru."

G. Straustiņa ir absolvējusi Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina nodaļu un Scenogrāfijas nodaļu, pašlaik ir akadēmijas asociētā profesore, māca studentiem 3D datorgrafiku un vada diplomdarbus Dizaina nodaļā. Veido foto darbus, videoprojekcijas, trīsdimensiju datorgrafikas projektus. Ar projektu "Z-I-M-E: ZenofInterconnected ME", kas veidots sadarbībā ar Simonu Orinsku, Modri Tenisonu un Skaidru Jančaiti, bijušas viesizrādes Armēnijā, Krievijā, Taizemē, Malaizijā. Vairāku gadu garumā G. Straustiņa sadarbojas ar Buto studiju un Ģertrūdes ielas teātri, kā arī ar pasākumu aģentūrām "Skudras metropole" un "Komunikāciju aģentūra".

Izstāde "Ceļā uz mirkli apstājies" Liepājas muzejā būs atvērta līdz 3. decembrim. Taču tā nav Liepājas muzeja pirmā sadarbība ar G. Straustiņu. Viņa ir vizuālās koncepcijas un iekārtojuma autore izstādei par Liepājas ostas vēsturi, kas muzejā būs apskatāma līdz nākamā gada Līgosvētkiem.