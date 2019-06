Ticība brīvībai – pilnīgi droša!

Atslēgvārdi saratov | notikuma rekonstrukcija | koncerts | zaļumballe

Ar prieku un gandarījumu – šie vārdi skanēja Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa uzrunā pēc Pagaidu valdības nokāpšanas no tvaikoņa "Saratov" 1919. gada 27. jūnijā. Šī ideja arī pamatā svētku koncertam "Ar prieku un gandarījumu", kas ostmalā pie Muitas mājas izskanēja piektdienas, 28. jūnija vakarā.

Ar Liepājas teātra aktiera Egona Dombrovska lasītiem fragmentiem no simt gadus veciem avīžrakstiem, valstsvīru un patriotiski noskaņotu 20. gadsimta pirmās puses latviešu rakstnieku domu un darbu citātiem koncertā savijās dziesmas, kuras skanēja Atmodas laikā un saistās ar brīvās Latvijas atdzimšanu un valstiskuma atjaunošanu. Tās pašas alkas pēc brīvības, tās pašas bažas un šaubas par izdošanos, par uzticēšanos līderiem... Dziesmas skanēja Nacionālo bruņoto spēkuŠtāba orķestra, jauktā kora "INTIS", grupas "Skyforger", Ievas Akurāteres, Asnātes Rancānes, Ievas Sutugovas, Ivo Fomina, Andra Ērgļa un Jura Jopes izpildījumā, kam līdzi dziedāja ļaužu pilnais laukums. Uzstājās viesi - diksilenda grupa no ASV, skotu dūdu un bungu ansamblis no Lielbritānijas un teātris "Ensemble Romana" no Francijas. Īpaši emocionāls bija koncerta noslēgums ar katram liepājniekam tik tuvajām dziesmām "Ozolam" un "Liedagā".

Pēc koncerta cilvēki nemaz nesteidzās mājup, bet baudīja jauko vakaru. "Ļoti pozitīvi. Man vispār brīvdabas pasākumi ļoti patīk," "Kuģa "Saratov" sagaidīšanai Liepājā – 100" norises vērtēja Gundega. "Brīnišķīgi! Grandiozi un patriotiski iespaidi," viņai pievienojās Dainis. Viņaprāt, par šiem vēsturiskajiem notikumiem šodien ir jāstāsta un tie ir jāpiemin. Esot grūti iedomāties, kā tik bezcerīgā situācijā, kāda tolaik bija, cilvēki ticēja brīvai Latvijai un beigās tomēr uzvarēja. "Vai ir šodien tāda ticība brīvībai? Pilnīgi droši!" apgalvoja Gundega.

Kora "Intis" dalībnieki Elizabete un Henrijs atzina, ka dalība šādā koncertā bijusi jauna pieredze un šis viss esot grandiozs pasākums. "Ļoti patīkami uzstāties kopā ar populāriem dziedātājiem. Kad viņi ir tik tuvu, tas ir ļoti interesants moments," teica Henrijs. Puisis aizraujas ar vēsturi, īpaši Latvijas, tāpēc viņu ļoti saista šis notikums. Jauniešiem paticis arī vēsturiskās rekonstrukcijas uzvedums. "Bija interesanti redzēt, kā viss ir izveidots, lai parādītu, kā viss notika pirms simt gadiem," teica Elizabete.

Uz zaļumballi 20. gadsimta sākuma noskaņās visi bija aicināti ierasties attiecīgā laikmeta tērpos. Portāls balles sākumā gan satika vien retu apmeklētāju, kas bija papūlējies atbilstoši saposties. Zaļā retro kleitā un cepurē bija ieradusies Māra, kura speciāli gatavojusies šim pasākumam. "Man tāda kleita bija, un es tā apģērbos," viņa teica. Sieviete apgalvoja, ka naktī nebūšot auksti, jo viņa taču dejos. Līdz rīta gaismai solījuši spēlēt retro mūzikas ansamblis "Bellacord Tanzorchester", brāļi Auzāni un “Slavenais Jersikas orķestris”.

Svētku pasākumi sestdien turpināsies pie Muitas mājas un Liepājas vēsturiskajos kvartālos. Pasākumos ģimenēm un bērniem "Pirms 100 gadiem Liepājā" ikviens varēs piedalīties radošajās darbnīcas un tradicionālās 20. gadsimta sākuma spēka un veiklības atrakcijās, būs dažādas teatrālas izdarības, muzicēs kapela, bet uz skatuves uzstāsies vieskolektīvi no ārvalstīm un pašmāju mūziķi.