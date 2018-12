Trīs jēkabi no sešiem

Atslēgvārdi lielais jēkabs | tūrisms | bebru taka | promenade hotel | vingrošana

Piektdien svinīgā gaisotnē Kuldīgā pulcējās tūrisma nozares pārstāvji no visas Kurzemes, lai kopā suminātu apbalvojuma "Lielais Jēkabs" ieguvējus. Katrā no sešām nominācijām konkurenci uzturēja vismaz divi no Liepājas un tuvējo novadu tūrisma uzņēmumiem vai objektiem, un tas vainagojies panākumiem – uz mūspusi ceļo veselas trīs balvas.

Nominācijā "Pārgājienu taka Kurzemē 2018" uzvaru ieguva "Bebru taka" Cīravas mežaparkā, kas atklāta pirms diviem gadiem. Apmēram 3,5 kilometru garumā skaisto dabas skatu cienītāji var vērot Durbes upes krastus, skābaržu, bērzu, apšu un priežu audzes, kā arī bebru pastrādātos nedarbus. "Bebru taka" labiekārtota ar aktīvās atpūtas elementiem, šūpolēm un skatu platformām.

Par labāko "Dizaina naktsmītni Kurzemē" šogad atzīta Liepājas tirdzniecības kanāla malā esošā viesnīca "Promenade Hotel", kas nu jau desmit gadu apmeklētājus lutina ar izsmalcinātu dizainu, apvienojot senatnīgo ar mūsdienīgo.

Savukārt kā vērtīgākais "Piedāvājums labsajūtai un veselībai Kurzemē 2018" nosauktas vingrošanas nodarbības Liepājas pludmalē, kas bez maksas ikvienam interesentam sniedz iespēju izkustēties Baltijas jūras krastā.

Nominācijā "Ēdināšanas uzņēmums ar stāstu Kurzemē 2018" uzvarējis "Pilsberģu krogs" Jūrkalnē, kā "Dižais skats Kurzemē 2018" nosaukts skats no kalna "Lemberga hūte" Ventspilī, savukārt labākās "Degustācijas Kurzemē 2018" titulu ieguvusi vīna darītava "Abava" Tukuma novadā.

Kā ik gadu, žūrija apbalvoja cilvēku, kas devis dižu ieguldījumu Kurzemes tūrisma attīstībā. Šogad apbalvojumu saņēma gide Iveta Rīvāne no Ventspils.