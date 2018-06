Tulkotājs atgriežas pie savām grāmatām

Atslēgvārdi centrālā zinātniskā bibliotēka | vinfreds kraučs | portrets

Centrālās zinātniskās bibliotēkas 2. stāvā, nodaļā, kur lasītāji iepazīst tulkoto literatūru, apskatāms tulkotāja Vinifreda Krauča portrets.

Kā saka portreta gleznošanas ieceres autors rakstnieks Ēriks Kūlis, tā ir vieta, kur atrodami V. Krauča tulkojumi. Tulkotāju gleznojis mākslinieks Aldis Kļaviņš, kuram tas ir jau sestais portrets, kas tapis sadarbībā ar Ēriku Kūli, kurš sponsorējis deviņu Liepājas personību iemūžināšanu portretos un krūšutēlos. "Vinifreds Kraučis ir starptautiski pazīstams tulkotājs un publicists. Viņš latviskojis gandrīz sešdesmit grāmatas no serbu, horvātu, bulgāru, poļu, čehu, krievu, ukraiņu, vācu, slovēņu valodas. Visvairāk viņš tulkoja tieši no čehu valodas. Vinifreds strādāja rūpīgi, meklēja vārdnīcās īsto vārdu, lai darbs būtu ne tikai pārcelts mūsu valodā, bet skanētu latviski. No 1992. līdz 2004. gadam tulkotājs bija radio "Brīvā Eiropa" latviešu redakcijas brīvais līdzstrādnieks, kurš gatavoja materiālus par Austrumeiropas, NVS valstu un Krievijas vēsturi, kultūru, politiku, ekonomiku," pastāstīja Ēriks Kūlis. Nākošajā, 2019. gadā Vinifredam Kraučim apritētu 80 gadu. Viņš aizgāja mūžībā 2005. gadā.