Uztvert mākslu kā dzīves prieku

Amatierteātris darbojas pēc saviem noteiktiem likumiem, no kuriem galvenais – lai pašiem patīk. Tā uzskata Latvijas amatierteātru iestudējumu skates "Gada izrāde 2018" žūrijas eksperte Edīte Tišheizere. Taču skate paliek skate, un žūrijas vērtējums noteiks, kuri desmit iestudējumi no visas Latvijas iekļūs finālā. Kurzemes reģiona labākās izrādes aizvadītās nedēļas nogalē sacentās Liepājā, Ventspilī un Jelgavā.

No Liepājas un apkaimes amatierteātriem tiesības piedalīties reģionālajā skatē bija izcīnījuši Liepājas Neatkarīgais teātris ar režisores Dainas Kandevicas iestudēto Sandijas Kalniņas lugu "Ziedi", Liepājas Jauniešu teātra studija Jura Ločmeļa vadībā ar Oles Lunda Kirkegora darbu "Gumijas Tarzāns" un Nīcas teātris, kuru vada D. Kandevica. Tas piedāvāja Žana Anuija lugu "Orķestris". Izrādes vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra apstiprināta žūrija – teātra zinātniece un kritiķe Dita Jonīte, teātra zinātniece Lauma Mellēna-Bartkeviča un teātra zinātniece, kritiķe, žurnāla "Teātra Vēstnesis" galvenā redaktore Edīte Tišheizere.

Visas trīs ekspertes par savu favorītu minēja Jauniešu teātra studiju, uzslavējot tās veikumu. Juris Ločmelis norādīja, ka jaunieši reģionālajā skatē piedalās katru gadu. "Tas ir atskaites punkts. Nav jau stāsts par to, vai tiec tālāk uz finālu vai ne. Jaunieši vēlas spēlēt teātri, un man nav īpašas pūles jāpieliek, nav vajadzīgs kāds īpašs stimuls," atzina studijas vadītājs. Izvēloties materiālu iestudēšanai, viņš jau apmēram zinot, ar ko ir jārēķinās lomu sadalījumā. "Citiem vajag izaicinājumu. Citiem – saproti, ka ar to viņš kaut kādā veidā tiks galā," pastāstīja J. Ločmelis.

"Tas nav mans nopelns, ka divas manis iestudētas izrādes ir reģionālajā skatē. Tie ir kolektīvi, kurus es aprūpēju," stāstīja D. Kandevica. Abi kolektīvi esot ļoti atšķirīgi. "Mēs vienkārši gribējām palikt kopā," par pērn pašas dibināto Liepājas Neatkarīgo teātri teica režisore. Nīceniekus D. Kandevica nodēvēja par "īstu mazpilsētas teātrīti", kurā visi ir vietējie. "Man ir jāstrādā ar tiem cilvēkiem, kas tur ir, kas nāk un grib spēlēt teātri. Pašvaldība man par to maksā. Liepājas Neatkarīgajā teātrī esam ilggadēji draugi un domubiedri, tā ir kopā būšana. Aktieri, kas tagad jau ir omes un opji, ir manis audzināti no skolas sola. Līdz ar to izrādes ir dažādas. Nīcas kolektīvs vairāk dzīvojas pa novadu un mazpilsētām, bet liepājniekiem ir tāds festivālu formāts," teica režisore.

