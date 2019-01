Valsts nauda tiek svētkiem un koncertiem

Atslēgvārdi finansējums | valsts kultūrkapitāla fonds | mākslas pasākumi

Aizvadītā gada nogalē paziņoti rezultāti vairākiem Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansēto mērķprogrammu projektu konkursiem. Finansējums piešķirts vairākām kultūras iestādēm un organizācijām Liepājā un Aizputē augstvērtīgiem mākslas pasākumiem, kas tiks sarīkoti šogad.

Valstiski nozīmīgiem kultūras pasākumiem plānotais finansējums 10 tūkstošu eiro apmērā piešķirts Kurzemes Dziesmu svētku rīkošanai Liepājā. Svētki notiks 29. jūnijā un būs daļa no pasākumu klāsta, kas veltīts Latvijas valdības atrašanās laikam Liepājā 1919. gadā, stāsta Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vadītāja Baiba Kļava. "Šis bija Liepājas Kultūras pārvaldes inspirēts pasākums, kas tapa kā Latvijas simtgadei veltīts projekts, taču toreiz finansējumu nesaņēma. Kurzemes Dziesmu svētki notiks Olimpiskā centra arēnā, sarīkojuma mākslinieciskā vadītāja ir Liepājas apriņķa koru virsdiriģente Ilze Valce. Taču svētkos ne tikai dziedās, virsvadītājs Jānis Purviņš ir sagatavojis piedāvājumu arī dejotājiem, tāpat piedalīsies pūtēju orķestri," pastāstīja B. Kļava. Kurzemes Dziesmu svētkus rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Liepājas Kultūras pārvaldi.

Nozarē "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos" koncertzālei "Lielais dzintars" piešķirti 185 930 eiro. Jāatzīmē, ka 2018. gadā valsts piešķirtā summa profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai bija lielāka – 216 188 eiro. "Mēs to zinājām, ka tik liels piešķīrums pagājušajam gadam bija vienu reizi, tāpēc šī gada naudu plānojām kā 2017. gadā," skaidro "Lielā dzintara" valdes loceklis Timurs Tomsons. Piešķirto līdzekļu samazināšanās ietekmējot koncertzāles darbību, taču klausītāji to neizjutīšot, sola vadītājs. Risinājumi esot meklēt ne tik dārgus projektus, piesaistīt finanšu līdzekļus no partneriem, kas jau esot izdarīts, un plānot lielākus ieņēmumus. "Piešķirtā summa pat ir lielāka, nekā cerējām," uzsver T. Tomsons. Viņam bieži jautājot, kāpēc Liepājas koncertzāle šajā valsts programmā saņem mazāk līdzekļu nekā "Gors" Rēzeknē vai Cēsu koncertzāle, taču tā nemaz neesot. "Mūsu māja atšķiras ar to, ka šeit ir valsts kolektīvs, kuru arī VKKF dotē atsevišķās mērķprogrammās, tā ka kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri mums naudas kopumā ir vairāk," saka valdes loceklis. Liepājas Simfoniskais orķestris 27. Liepājas Starptautiskā Zvaigžņu festivāla norisei saņems tādu pašu summu kā pērn – 20 tūkstošus eiro.

Sadalot finansējumu starpdisciplināru profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalstam, starpnozaru mākslas grupai "Serde" Aizputē piešķirti 14 tūkstoši eiro "Serdes" darbnīcu un rezidenču centra atbalstam.