Bibliotēkā "Libris" šobrīd var apskatīt divas izstādes. Pirmajā stāvā ir mākslinieces Mairas Markuševskas gleznas, bet otrajā stāvā viņas vadītās bērnu mākslas studijas "OH" audzēkņu darbi. Viņu veikums apvienots izstādē, kurai šoreiz dots nosaukums "Mans brīnišķīgais suns". Tā ir studijas audzēkņu ikgadējā, tradicionālā ziemas izstāde.

Māksliniece un studijas "OH" vadītāja Maira Markuševska izstādījusi savu eļļas gleznu personālizstādi "MM gleznas". Tie ir dubulti svētki, jo jaunie, tikai topošie mākslinieki var novērtēt ne tikai savus darbus, bet arī skolotājas pašas veikumu un attīstību mākslā. Tikpat svarīgi tas ir arī studijas audzēkņu vecākiem, kuri redz studijas vadītājas reālo izpausmi mākslā, izteiksmes līdzekļu lietojumu noskaņojuma attēlojumā. Paust savu stilu mākslā kopā ar saviem audzēkņiem – to var uzskatīt par uzdrīkstēšanos.

Maira Markuševska: "Māksla ir neiztrūkstošais elements manā dzīvē, bet gleznot ar eļļas un akrila krāsām sāku tikai pirms 7 gadiem pēc kāda romantiska ceļojuma uz Itāliju. Šī zeme ir mans iedvesmas avots nemainīgi vēl joprojām." Izstādē izliktas deviņas gleznas, kuras lielākoties tapušas ceļojumu iespaidā: "Vasto terrasce", "January", "Come stai?", "Sapnis par sauli" u.c. Pašlaik māksliniece gatavojas jaunajai izstādei "Pavasara atmoda 5", kuru atklās marta sākumā.

Savukārt bērnu mākslas studijas "OH" audzēkņi piedāvā fantastiskus suņu portretu gleznojumus. M. Markuševska: "Izstāde ir interesanta ar to, ka katrs autors savā darbā attēlojis konkrētas šķirnes suņa portretu: basetu, kolliju, toiterjeru, pūdeli un citus. Gleznojuma tehnikā, kas prasa īpašu attieksmi un jau zināmu meistarību, kolekcija tapusi pirmo reizi. Jaunā kolekcija jāvērtē kā daudzslāņaina, jo tiek eksponēta gan skice, gan autora ilustrēts stāsts par portretētā suņa dzīvi. Izstāde ir apbrīnas vērta un tai dots atbilstošs nosaukums "Mans brīnišķīgais suns"!" Bērnu mākslas studija "OH" jau astoto sezonu ar neatslābstošu sparu darbojas tirdzniecības centra "Baata" 1. stāvā un ar saviem oriģinālajiem darbiem pārsteidz liepājniekus un pilsētas viesus.