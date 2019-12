Vislabākā dāvana – būt kopā. Liepājas teātra svētku koncertā uzburs Ziemassvētku sajūtu

Atslēgvārdi liepājas teātris | ziemas koncerts | koncerti | ziemassvētki | mārtiņš kalita

Lai arī kādi būs laika apstākļi, uz Liepājas teātra skatuves līdz pat gada beigām snigs viegls un pūkains sniegs. Ziemassvētku brīnumu varēs piedzīvot koncertā "Sajūtu stāsts", kuru pirmo reizi veidojis aktieris Mārtiņš Kalita kopā ar teātra muzikālo vadītāju Normundu Kalniņu. "Visa pamatā bija tas, kas man pašam ir Ziemassvētki un kādas sajūtas es gribētu dabūt šādā pelēkā un slapjā Liepājā un laikposmā, kad gadžeti un citas lietas ņem virsroku, bet cilvēcība nedaudz paiet maliņā," saka koncerta režisors.

Mārtiņš vēlētos, lai skatītājs pēc koncerta nevis gribētu iedzert šampanieti, bet palaist durvīs kādu sev pa priekšu, piezvanīt savam tuviniekam un vispār citādi paskatīties uz cilvēkiem sev apkārt un uz sevi.

Šogad koncerta darbība notiek ciematiņā, kurā mīt visdažādākie iedzīvotāji – birģermeistars ar abām meitām, ciema uzraugi, tirgoņi un citi. Viņi cenšas panākt, lai katram cilvēkam, arī īgnajam birģermeistaram, sirdī atgriežas prieks un ticība labajam,

Armands Kaušelis atveido birģermeistara palīgu, "labo vai kreiso roku". "Katrs tēls nāk ar savu sajūtu. Dramatisms veidojas tāpēc, ka mans boss ir domās nedaudz apmaldījies un Ziemassvētkus īsti negrib. Apkārtējie dara visu, lai viņam šie svētki kļūtu īpaši un viņš tos pieņemtu," pastāsta Armands.

Signe Dancīte uzvedumā ir viena no birģermeistara meitām, kas ļoti rūpējas par māsu un vēlas, lai mīļajiem viss būtu labi. "Šajā iestudējumā un svētku laikā pats galvenais ir prieks un būt kopā. Vienā no dziesmām ir vārdi "kopā būt ir īstā dāvana"," saka aktrise. "Šos svētkus nevaru iedomāties nekur citur, kā vien ģimenē."

M. Kalita atzīst, ka viņam esot gods pirmo reizi tik pilnvērtīgi strādāt ar Liepājas teātra aktieriem: "Tas, kas man galvā sastellējās un iznāca laukā, prasa teātrim milzīgāko darbu, bet visi bez pukstēšanas un ar pilnīgu atdevi ir veidojuši koncertu. Par pamatu ņemts 19.gadsimts, kaut kas no Viktorijas laikmeta, lai nebūtu nekā no industriālā. Gribējās attīrīties no liekā un atstāt cilvēcisko. Skan gan senākas, gan mūsdienīgas dziesmas. Garas naktis pavadītas internetā, lai atrastu interesantākus gabalus, jo Ziemassvētku laikā parasti skan viens un tas pats."

Iespējams, daudzi cilvēki šobrīd ir noguruši un negrib svētkus.

"Mēs par daudz domājam un risinām visādas lietas – sadzīviskas un globālas. Taču tai pašā laikā aizmirstam pašu svarīgāko, to, kas ir šobrīd," uzskata A. Kaušelis.

Iegrimuši savās domās, neieraugām savus tuviniekus un kolēģus, kuri ir šeit un tagad. Aktieris cer, ka šis stāsts vedinās ieraudzīt to, kas ir tagad, nevis to, kas būs vai bija.

"Ciemata iedzīvotājiem, tāpat kā mums, ir katram savas likstas un problēmas. Ar grūtsirdībām ir tā, ka tās iekožas dziļi sprandā un nelaiž vaļā. Tad palīdz cilvēki, kuri ir blakus, arī svešinieki. Mēs visi esam viena ģimene, atšķirība vien tā, cik daudz cenšamies iepazīties un pielaist sev klāt. Ja atdodam daļu bēdu citam, kurš var mierīgāk to aiznest prom uz gružu kasti, kļūst vieglāk," domā M. Kalita.

Kaut arī pirmssvētku laiks paiet intensīvā darbā, aktieriem tas sagādājot prieku. "Man ir ļoti jauka profesija, tāpēc man jau svētku sajūta ir – ļoti spēcīga, neaprakstāma un maģiska. Enerģija, kas nāk no skatītājiem, ir tik brīnišķīga. Tas, ko dodam viņiem, nāk atpakaļ," saka Armands.

Arī Signe teic, ka aktieri ļoti gaidot publiku: "Nav nekā priecīgāka kā redzēt skatītājus līksmojam. Vissvarīgākais ir būt atvērtiem, priecāties un dauzīties, tad rodas brīnišķīgas lietas."

Svētku koncertam palīdz tapt arī horeogrāfe Inga Raudinga, gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmanis, video projekcijas veidojis Dainars Albužis, ar aktieriem strādājusi vokālā pedagoģe Ieva Dreimane. Ziemas koncerts kopā izskanēs 15 reizes.