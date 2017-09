Diriģenta profesija ir vientuļa

Namamāte Rasa Gelgotiene (pirmajā rindā no labās) savā vasaras mājā Liepājā bija pulcējusi kordiriģentes Irinu Dušeiku no Kijevas, Ilze Valci no Liepājas, Marinu Kirejevu no Sanktpēterburgas un Violetu Milkovsku no Belostokas. Profesijā, kas savā būtībā ir vientuļa, svarīgi domubiedri, ar kuriem pārrunāt ne tikai profesionālus jautājumus.