18.novembrī “Kursas Putnos” uzstāsies Biruta Ozoliņa

Sestdien, 18.novembrī, kultūrvietā “Kursas Putni” ar svētku koncertu uzstāsies etnodziedātāja Biruta Ozoliņa un folklorists Ernests Medenis. Koncerta sākums plkst.21:00

Kultūrvietā "Kursas Putni" uzstāsies folkloriste un etnodziedātāja Biruta Ozoliņa. Plašākai publikai Biruta Ozoliņa pazīstama arī kā skaņdarba "Dod, Dieviņi" izpildītāja, aizvadītajā Dziesmu un Deju svētku noslēguma koncertā.

"Esmu laimīga, ka varu nodarboties ar to, ko vēlos. Folkloras kustība ir gājusi plašumā. Katrs tajā atrod to, kam atvērta viņa sirds. Tautas mūzika iedvesmo, atraisa mūsu radošo fantāziju. Savukārt mēs to apveltām ar savu muzikālo pieredzi un dodam tai jaunu ietērpu. Tas, ko mēs esam pasākuši dēvēt par pasaules mūziku, lielākā mērā raksturo tās radītāja individualitāti nekā vietu, no kurienes viņš nācis," - tā pirms vairākiem gadiem kādā LR sarunā sacīja Biruta Ozoliņa.