Aicina uz koncertu ar džeza dziedātāju Artu Jēkabsoni

Otrdien, 17.decembrī, no pulksten 20 koncertzāles “Lielais dzintars” mākslas telpā Civita Nova norisināsies džeza mūzikas koncertu ar dziedātāju Artu Jēkabsoni, pianistu Ati Andersonu, basģitāristu Mārtiņu Zālīti un sitaminstrumentālistu Andri Buiķi, informē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pārstāve.

Ņujorkā dzīvojošā latviešu džeza dziedātāja, komponiste un aranžētāja Arta Jēkabsone ir atpazīstama ar savu īpaši samtaino balss tembru. Māksliniece ir ieguvusi Grand Prix Montrē džeza festivālā (2016.gadā), “Jazz-Mid Atlantic” konkursā bija 2.vietas ieguvēja (2017.gadā) un Ellas Fidžeraldas konkursa 3.vietas ieguvēja (2019.gadā).

2017.gada nogalē Arta Jēkabsone laida klajā savu debijas albumu “Gaisma”. Māksliniece ir uzstājusies kopā ar Reja Čārlza meitu Šeilu Reju Čārlzu, Kurtu Rozenvinkelu, Markusu Milleru un citiem labi zināmiem mūziķiem.

Arta Jēkabsone tika nominēta kā “Labākais koncertu ieraksts” un “Labākā debija” Latvijas Gada mūzikas balvā “Zelta Mikrofons” par darbu un uzstāšanos ar “Electric Combo”.

Pēc Rīgas Doma kora skolas absolvēšanas 2015.gadā dziedātājai tika piešķirta stipendija džeza mūzikas studijām prestižajā Ņujorkas universitātē “The New School for Jazz and Contemporary Music”, kur šobrīd pavada savu ikdienu izkopjot savu vokālu, apgūstot jaunas komponēšanas un aranžēšanas prasmes.

Pasākumā ieeja ir bez maksas.