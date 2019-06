Ar enerģisku koncertu grupa “Electro Deluxe” uzlādē Liepāju

Atslēgvārdi koncerts | mūzika | lielais dzintars | Electro Deluxe

Nedēļas nogalē, 8.jūnijā, ar grupas “Electro Deluxe” koncertu koncertzāle “Lielais dzintars” atklāja vasaras koncertu sezonu. Ar savu neizsīkstošo enerģiju un šarmu franču džeza, fanka un hip-hopa grupa piecēla kājās Lielo zāli, turpinoties dejām un ovācijām visu koncerta laiku.

Koncertzāles mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Santa Margeviča. vēsta, ka Liepājā grupa uzstājās savas Eiropas koncerttūres ietvaros – vasarā viņi apceļo lielākās skatuves Francijā, Vācijā, Šveicē, Luksemburgā un Lietuvā.

“Electro Deluxe” 2018. gadā kā gada labākā grupa saņēma franču ekvivalentu Grammy balvai – džeza mūzikas balvu Victoire de la Musique. Ar dinamītam līdzīgu jaudu viņi iekarojuši pasaules koncertzāļu lielākās skatuves – Ķīnā, Indijā, Kanādā, Meksikā, Turcijā, Eiropā. Ar saviem ekspresīvajiem un emocijām piesātinātajiem priekšnesumiem “Electro Deluxe” kļuvusi par vienu no pieprasītākajām mūzikas grupām Eiropas lielākajos džeza un popmūzikas festivālos. Pēdējie trīs no viņu sešiem studijas albumiem iekarojuši Francijas džeza mūzikas un popmūzikas topu virsotnes. Grupas mūzika ir dzirdama arī filmās un televīzijas pārraidēs, tai skaitā, ASV skatītākajā seriālā The Good Wife (“Labā sieva”).

Vasaras koncertu ietvaros “Lielajā dzintarā” gaidāmi vēl divi koncerti – “Blūza dvēsele Jūdžins “Hideaway” Bridžess” 6. jūlijā un “Šeina Stīla un Latvijas Radio bigbends” 10. augustā.