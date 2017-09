Auglīgs pirmais mēģinājums

Atslēgvārdi liepājas simfoniskais orķestris | sezona | koncerts | mūzika

Liepājas Simfoniskais orķestris ar 137. koncertsezonas atklāšanas koncertu sestdien koncertzālē "Lielais dzintars" uzsāks sadarbību ar jauno galveno diriģentu Gintaru Rinkeviču. Jaunā ampluā debijas koncertam viņš izvēlējies pasaules mūzikas šedevru, vācu komponista Karla Orfa opusu "Carmina Burana" orķestrim, korim un solistiem.

Vācu komponista Karla Orfa scēniskās kantātes "Carmina burana", ko viņš radīja 1935.–1936. gadā un kas kļuvusi par sava laika vienu no populārākajiem vokāli instrumentālajiem skaņdarbiem pasaulē, nosaukums tulkojumā no latīņu valodas nozīmē "Bavārijas dziesma", un tās pamatā ir viduslaikos tapis laicīgās dzejas krājums, kas 19. gadsimtā atrasts kādā Bavārijas klosterī. Šim opusam paredzēts liels izpildītāju sastāvs, un koncerta atskaņojumā Liepājā piedalīsies Simfoniskais orķestris, Valsts akadēmiskais koris "Latvija", Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas zēnu koris, kā arī trīs solisti – soprāns Ērika Elofa no Dienvidāfrikas, tenors, Latvijas Nacionālās operas solists Andris Lapiņš un anglofranču baritons Šarls Raiss, kuriem ir liela pieredze opusa "Carmina burana" izpildījumā.

K. Orfa skaņdarbu savai debijai Liepājas Simfoniskā orķestra galvenā diriģenta statusā G. Rinkevičs izvēlējies, jo tas ir suģestējošs un demokrātisks – viņš iepriekš izteicies. "Kurzemes Vārdam" diriģents vakar pastāstīja, ka šo opusu pazīst ļoti labi. "Es pat neatceros, kad pirmoreiz to izpildīju. 1992. vai 1993. gadā mums ar lietuviešu orķestri bija liela koncertturneja pa Itāliju, kur piedalījās arī Valsts akadēmiskais koris "Latvija". Un mēs "Carmina burana" izpildījām, es nezinu, reižu 15 šajā turnejā vien," maestro G. Rinkevičs atcerējās. "Protams, man ir nācies to diriģēt daudz un dažādās pilsētās. Pirms gada četras reizes "Carmina burana" diriģēju Maskavā, esmu to diriģējis arī Lietuvas, Latvijas, Spānijas un citu valstu pilsētās."

Solisti un kori sezonas atklāšanas koncerta mēģinājumos pievienosies rīt un parīt, bet vakar pirmo tikšanos, gatavojoties koncertam, aizvadīja diriģents Gintars Rinkevičs un orķestris. "Šodien pirmo dienu mēģinām, bet līdz tam bija notikuši orķestra grupu mēģinājumi vai individuālais darbs, un to var just," pēc tikšanās ar orķestri sacīja G. Rinkevičs. "Bija ļoti auglīgs mēģinājums, un mēs ļoti daudz ko tajā izdarījām, bet mums priekšā vēl četri mēģinājumi, centīsimies." Diriģents norādīja, ka šo opusu atskaņo ne tikai orķestris, bet arī divi kori un solisti, tāpēc rezultāts būs atkarīgs no visu ieguldītā darba.

"Šodien ir ļoti priecīga sajūta, jo pirmā tikšanās jaunajās lomās ir notikusi un notikusi ļoti pozitīvi, orķestris skanēja brīnišķīgi jau pirmajā mēģinājumā, jo tas bija tiešām gaidījis un gatavojies, mūziķi bija tikušies nelielās grupās un trenējušies, tā ka maestro izskatījās apmierināts," savukārt sacīja orķestra vadītājs Uldis Lipskis. "Orķestris mēģinājuma sākumā varbūt bija nedaudz piesardzīgs, bet atplauka ar katru minūti vairāk. Domāju, sākums ir ļoti labs." Viņš minēja, ka orķestris orientējas uz ilgu sadarbību ar galveno diriģentu. "Šobrīd mūs spārno gan uzsāktā sadarbība ar Gintaru Rinkeviču, gan brīnišķīgā koncertzāle, kurā mēs rezidējam. Es ļoti ceru, ka starp šiem lielumiem veidosies īpaša ķīmija, kas Liepājas vārdu nesīs tālu ārpus Latvijas robežām," – tā U. Lipskis.

Savukārt galvenais diriģents uz jautājumu, kas viņš vēlētos būt Liepājas orķestrim – padomdevējs, iedvesmotājs, vadītājs, atbildēja: "Diriģenta profesija ir tāda, ka mūziķiem ir jāskatās uz diriģentu un jātic viņam, jādara savs darbs, reizē uzticoties diriģenta gribai. Es gribētu būt mūziķis, kuram citi mūziķi tic."