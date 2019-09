Atslēgvārdi baltic trail | dirty deal audio | elektroniskā mūzika

Tumšas telpas vidū novietots krēsls. Apsēdies, aizver acis un sajūties kā tumbiņas iekšpusē, jo skaņas nāk no visām pusēm un pārklājas. Nezini, no kurienes atkal atskanēs. Imersīvās jeb telpiskās skaņas instalācija kultūras namā "Wiktorija" bija viens no elektroniskās mūzikas nometnes "Baltic Trail" nedēļas darba rezultātiem, kurus varēja baudīt visi interesenti.

No 20. līdz 28.septembrim elektroniskās mūzikas producenti un izpildītāji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Liepājā radīja četras programmas un notika pirmais imersīvās skaņas koncerts Liepājā.

Tas notika, klausītājiem atrodoties skaņas sfēras iekšienē, nevis skaļruņu priekšpusē, kā tas būtu tradicionālā koncertā.

"Baltic Trail" komandas pārstāve Nora Sudmale "Kurzemes Vārdam" pastāstīja, ka publikai telpiskā skaņa iepazīstama pirmo reizi: "Pagājušajā ziemā "Dirty Deal Audio" izveidota studija, kurā var radīt šādas skaņas, bet atvērtai publikai ne Liepājā, ne vispār Latvijā plašā lokā to nedara. Šāda publiska telpa ir Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas Mūzikas inovācijas centrā. Tās profesors Mantauts Krukausks vairākkārt ir vadījis meistarklases mediju māksliniekiem un mūsu studentiem."

Lietuvā šī gada vasarā notika "Baltic Trail" imersīvās skaņas koncerta izmēģinājums, kurā, sadarbojoties ar M. Krukausku, piedalījās arī pašmāju elektroniskās mūzikas producents un izpildītājs ELVI, tika pārbaudītas iepriekš izstrādātās teorētiskās zināšanas "Dirty Deal Audio" rīkotajā meistarklasē.

"Šī ir daļa no cilvēciskās vēlmes rotaļāties," saka profesors.

"Taču, ja runājam par īpašām skaņām, kas plūst no dažādiem virzieniem, tā ir pieredze, kā mēs kopumā jūtamies arī reālajā dzīvē.

Jūs sēžat starp skaļruņiem, skaņa nāk no visām pusēm un no augšas. Tā tiek paplašināta realitātes brīvā telpa, to paveic skaņu māksla."

Igaunijā dzīvojošais amerikāņu elektroniskās mūzikas izpildītājs Teodors Pārkers apgalvoja, ka imersīvā skaņa viņam neesot cita izvēle vai provokācija: "Protams, mēs meklējam jaunus līdzekļus un meklējam, kā tos lietot, lai izpaustu sevi. Tas nav cits veids, vienkārši mēs paši maināmies, un tāda ir lietu dabiskā norise."

"Mēs vēl pirms Liepājas Mākslas foruma pamēģinājām guļošo koncertu," teica N. Sudmale. Klausītāji iekārtojušies uz grīdas. Aizverot acis, tiek izslēgta redzes maņa, un skaņu var izbaudīt dzīvāk. Šādu pieredzi, klausoties telpisko skaņu, guvuši arī Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāvji.