"Grand Prix" – Aleksandram Kašpurinam

Par Jāzepa Vītola 7. starptautiskā pianistu konkursa uzvarētāju un "Grand Prix" ieguvēju kļuvis 21 gadu vecais Aleksandrs Kašpurins no Krievijas. Konkursa fināls pirmoreiz notika Liepājā, koncertzālē "Lielais dzintars".

Trīs dienas aizvadītajā nedēļā koncertzālē "Lielais dzintars" notika Jāzepa Vītola starptautiskā pianistu konkursa fināla kārta un noslēguma koncerts. Fināla kārtā seši jaunie pianisti uzstājās kopā ar Liepājas simfonisko orķestri un diriģentu Gintaru Rinkeviču. Piektdien, 3. novembrī, notika konkursa noslēguma koncerts un apbalvošana.

Sešu cilvēku liela profesionāla starptautiska žūrija par konkursa "Grand Prix" un 3000 eiro lielās balvas ieguvēju atzina pianistu Aleksandru Kašpurinu no Krievijas, viņš tika nosaukts arī par šā konkursa labāko Jāzepa Vītola mūzikas interpretu. Tāpat LSO, ar kuru sadarbībā daļa konkursa norisinājās Liepājā, uzvarētājam organizē koncertu šajā koncertsezonā. Pirmā vieta un 2000 eiro – pianistei Marinai Kanai no Norvēģijas. Tāpat viņa tika sveikta kā konkursa obligātā skaņdarba – Jāņa Zandberga jaundarba "Gaistošais akvarelis" – labākā izpildītāja. 2. vieta un 1500 eiro – Antonam Jašinam no Krievijas, trešo prēmiju 1000 eiro apmērā ieguva Iļja Domņins no Latvijas, bet par diplomandiem un 500 eiro veicināšanas prēmijas ieguvējiem kļuva Darja Kovala no Baltkrievijas un Rihards Plešanovs no Latvijas. Finālisti no konkursa partnera un atbalstītāja, zīmola "Yamaha", (visi konkursanti muzicēja ar "Yamaha" flīģeli) dāvanā saņēma austiņas.

Pēc svinīgās apbalvošanas pianisti klausītājus iepriecināja ar mūziku. Pirmo trīs vietu ieguvēji izpildīja solo, bet koncerta otrajā daļā "Grand Prix" saņēmušais A. Kašpurins uzstājās ar orķestri, izpildot Sergeja Rahmaņinova Otro klavierkoncertu. Ilgu aplausu pavadīts, pianists neskopojās arī ar dāvanām un piedevās atskaņoja gan J. Vītola, gan mūsdienu ukraiņu komponista Nikolaja Kapustina mūziku.

"Šis bija ļoti augsta līmeņa konkurss," "Kurzemes Vārdam" atzina žūrijas priekšsēdētājs, pianists Ronans O'Hora no Lielbritānijas. "Lieliski un nopietni dalībnieki, tādēļ mēs varējām nonākt līdz patiešām augstam finālam. Tie ir izcili uzvarētāji, kuri varētu gūt atzinību ikvienā starptautiskā konkursā pasaulē." Viņš norādīja, ka pianistu konkurss bijis ļoti profesionāli noorganizēts un tajā valdījusi ļoti laba gan muzikālā, gan cilvēciskā atmosfēra. R. O'Hora uzsvēra, ka jau pirmajā kārtā visi konkursanti spēlējuši labi. Tas, ko žūrija vērtējusi, bijušas īpašās kvalitātes, kā instrumenta kontrole, izpildījuma krāsas un temperaments un prasme paust vēstījumu, personīgā balss, proti, prasme sarunāties mūzikā. Konkursa norises dalījumu divās vietās – Rīgā un Liepājā – viņš vērtēja kā ieguvumu un uzteica konkursantu iespēju spēlēt tik lieliskā koncertzālē kā "Lielais dzintars".

Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedras vadītājs profesors Juris Kalnciems, kurš arī vērtēja jaunos pianistus, vispirms uzsvēra, ka bijis liels gandarījums par šī konkursa fināla norisi tieši Liepājā, kur vairāk nekā 20 gadu garumā Pianisma zvaigžņu festivālā bija veidojušās klaviermūzikas tradīcijas. Viņš atzina, ka orķestris ir profesionāls, varošs un ieinteresēts. "Pateicība mākslinieciskajam vadītājam Gintaram Rinkevičam par atdevi, spožu līdzdalību finālā," sacīja J. Kalnciems un neslēpa, ka žūrijai bijis grūts uzdevums, taču finālistu vērtējums bijis gandrīz vienbalsīgs.

J. Vītola pianistu konkursa uzvarētājs 21 gadu vecais A. Kašpurins ir bijis daudzu konkursu laureāts. Pēc uzstāšanās "Kurzemes Vārdam" viņš atzina, ka tomēr tik liela mēroga konkursā ar tik starptautisku žūriju, turklāt pieaugušo līmenī līdz šim nebija piedalījies – viss jauns, cita atmosfēra. Tieši šī iemesla dēļ visnervozākā bijusi pirmā kārta. Pēc tam pianists esot morāli vairāk sagatavojies. Mūziķis bija gandarīts par sadarbību ar orķestri un negaidīto sinerģiju, kāda izveidojusies ar diriģentu G. Rinkeviču. "Manuprāt, mēs mūziku izjūtam ļoti līdzīgi. Redzu, kā viņš strādā. Ļoti maz diriģentu tā strādā. Viņš ar katru grupu, ar katru instrumentu var strādāt pie tik sīkām, bet svarīgām detaļām, pie motīvu rakstura," atzina A. Kašpurins. "Viņš ir cilvēks, kurš prot tik rūpīgi klausīties." Pianists neslēpa, ka gaida nākamo tikšanos ar diriģentu un Liepājas orķestri. Tā būs pianista iespēja muzikāli pastāstīt, ko viņam nozīmē mūzika: "Man mūzika ir mīlestības iemiesojums. Manā izpratnē mūzika sākotnēji pastāv, proti, to neizdomā, tā ir. Un mūziku neviens izpildītājs nevar atskaņot ideāli, jo tā ir augstāka par jebkuru izpildījumu, tā ir augstāka par cilvēku. Mēs pie tās tiecamies. Mūzika – tās ir saites starp cilvēkiem un pasauli."