Grupa "Auļi" koncertā Liepājā atklās senas dziedāšanas tradīcijas

Foto: no grupas "Auļi" arhīva

Atslēgvārdi auļi | mūzika | koncertprogramma

Dūdu un bungu grupa "Auļi" ar jauno koncertprogrammu "Senču balsis" 13. septembrī uzstāsies Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars". Kopā ar latviešu vīriem uz skatuves kāps arī viesi no Mongolijas, Norvēģijas un Austrijas, lai demonstrētu senās dziedāšanas tradīcijas.

"Mūsu satikšanās nav spontāna, bet ļoti pārdomāta. Nebūs tā, ka uzkāpsim uz skatuves un gaidīsim brīnumu, esam ļoti labi pastrādājuši," saka grupas "Auļi" pārstāvis, dūdinieks Kaspars Bārbals.

"Auļi" darbojas jau septiņpadsmit gadus, visu šo laiku tā bijusi instrumentālas mūzikas grupa. "Mērķis ir izkopt bungu un dūdu mūziku Latvijā, skatīt to kontekstā ar tradīcijām, kādas bijušas, piemēram, Alsungā. Laiku pa laikam bijusi arī sadarbība ar dziedātājiem. Iepriekšējais albums "Lai māsiņa rotājas" ierakstīts kopā ar latviešu meiteņu grupu "Tautumeitas"," stāsta K. Bārbals.

Mūziķi nolēmuši iet soli tālāk un uztaisīt koncertprogrammu un jaunu albumu ar jaudīgām vīru balsīm no visas pasaules.

Viņi meklējuši "senas un mistiskas dziedāšanas tradīcijas, kuras kopā ar bungām un dūdām radītu noslēpumainu un intriģējošu sajūtu, kā no aizlaikiem".

Vispirms tas darīts internetā, lai atrastu balsis un muzicēšanas stilus, ar kuriem varētu sadarboties. "Izkristalizējās stili, kas varētu labi skanēt kopā ar mūsu mūziku. Tā bija mongoļu rīkles dziedāšana jeb virstoņu dziedāšana ar burdona pieskaņu un austriešu jodelēšana. Tajās veidojas līdzīga pieskaņa kā dūdu melodijām. Sāmu joikošana nāk no Skandināvijas ziemeļiem, to uzskata par vienu no senākajām Eiropas dziedāšanas tradīcijām. Tajā nav vārdu, dzied ar zilbēm, joikošana ir ļoti mistiska un noslēpumaina," stāsta K. Bārbals.

Koncertā piedalīsies Batzorigs Vānhigs – rīkles dziedātājs no Mongolijas, Kais Sombijs – sāmu joikotājs no Norvēģijas un Albins Paulus – jodelētājs no Austrijas.

Dziedātāji ir ļoti jaudīgi savā jomā, labi pārzina gan tradīcijas, gan tehniku un ir labi pazīstami savā zemē.

Kaspars stāsta: "Pie mums viņi nav tik daudz dzirdēti, kas šajā gadījumā ir pluss, būs pārsteigums. Tā kā mēs paši gribam identificēties ar Latviju, lai mūsu ceļojumam būtu jēga, kopā ar vīru kopas "Vilki" vadītāju Edgaru Liporu izveidojām trīs tautasdziesmas, kuras vedām līdzi, un iesaistījām citu zemju dziedātājus. Esam izceļojušies pa pasauli un atgriezušies mājās ar jaunu pieredzi, bet esam joprojām no šejienes."