Grupa “Saldās sejas” izdod jaunu dziesmu

Atslēgvārdi saldās sejas | videoklips | Mīlestība ir | mūzika

Jaunās dziesmas “Mīlestība ir” mūzikas autori ir grupas “Saldās sejas” dalībnieki Tomass Kleins un Jānis Narkevics. Dziesmas videoklipa autors ir Ritvars Bluka, un tajā piedalās topošie aktieri Elīna Geida un Marģers Majors. Dziesmas pamatā ir dzejolis no Guntara Rača tāda paša nosaukuma gaidāmās grāmatas, kas nāks klajā 22.augustā.

“Mēs jau bijām sarakstījuši visas dziesmas savam debijas albumam “Klausieties visi!”, kad Guntars man iedeva grāmatas “Mīlestība ir” tituldzejoli un palūdza līdz nākamās dienas rītam, kad mums bija paredzēts studijas laiks, kaut ko pamēģināt uzrakstīt. Mēs ar Jāni palikām Rīgā un viesnīcā, kamēr citi jau gulēja, kopīgi sarakstījām šo dziesmu,” par dziesmas tapšanu stāsta Tomass Kleins.

“Biju pamatīgi pārsteigts, kad pirmo reizi to noklausījos, jo Tomass ar Jāni to bija pabeiguši vienā naktī un no rīta jau bija gatavi studijā ierakstīt paraugversiju. Es uzreiz sapratu, ka šī nebūs tikai viena no albuma dziesmām un, ka tai ir paredzēts lielāks lidojums. Es vismaz tā ļoti ceru. Priecājos, ka manai grāmatai tagad ir tik skanīga tituldziesma! Tā ir atskaņota vien dažas reizes, bet jau tagad jūtams, ka klausītājiem tā ļoti patīk,” tā Guntars Račs.

Grupa “Saldās sejas” 17.jūnijā laida klajā savu pirmo studijas albumu “Klausieties visi!” un dziesma “Mīlestība ir” albumā iekļauta kā pati pirmā.

Grupas sastāvā muzicē Guntars Račs (balss, bungas), Tomass Kleins (balss, ģitāra), Jānis Narkevics Jr. (balss, ģitāra, trompete), Uģis Tirzītis (ģitāra), Andris Alviķis (bass) un Katrīna Bindere (balss).