Ieraksta simfoniskos šedevrus

Atslēgvārdi lso | liepājas simfoniskais orķestris | simfonija | mūzika

Jūnijā Liepājas Simfoniskais orķestris (LSO) diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā ierakstījis Imanta Kalniņa Pirmo un Trešo simfoniju. Sadarbībā ar izdevniecību "Skani" plānots izdot I. Kalniņa mūzikas disku, informē orķestra sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Vēvere. "Pēc diviem gadiem komponistam būs 80 gadu jubileja. Līdz tam laikam vajag vairāk izcelt un parādīt gaismā tos darbus, kas mazāk ir spēlēti," saka A. Lakstīgala.

Diriģents uzskata, ka visa I. Kalniņa mūzika ir šedevrs, par viņa mūzikas kvalitāti neesot jāšaubās: "Pastāv mīts par komponista jaunības darbiem, ka tur jau īsti nekas tāds neesot, tie tādi meklējumi. Negribētu tam piekrist. Jā, tie ir meklējumi, Pirmajā simfonijā ir liela Šostakoviča ietekme. To Kalniņš rakstīja savos studiju gados, meklējot savu būtību, un ir epizodes, kurās galīgi nevar atpazīt, ka tas ir Imants Kalniņš. Tomēr jau tur parādās viņam raksturīgās intonācijas un rokraksta pazīmes." Kad būs ierakstītas šīs simfonijas, vēl paliek Otrā simfonija un mazāki darbi orķestrim, no kuriem varētu tapt dubultalbums, atkarībā no finansējuma un iespējām. Arī šo mūziku plānots ieskaņot A. Lakstīgalas vadībā.

Paredzēts veikt koncertierakstu I. Kalniņa Sestajai simfonijai, ko Māra Sirmā vadībā atskaņos festivāla "Liepājas vasara" noslēgumā 23. augustā. Iepriekš jau LSO ar A. Lakstīgalu pie diriģenta pults ierakstījis I. Kalniņa Ceturto un Piekto simfoniju, bet visjaunākā, Septītā simfonija, pirms diviem gadiem ieskaņota M. Sirmā vadībā.