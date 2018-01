Atslēgvārdi lso | starptautiskais zvaigžņu festivāls

Liepājas simfoniskais orķestris (LSO) izsludinājis Liepājas 26. Starptautisko zvaigžņu festivālu, kas norisināsies no 3. līdz 24. martam. Tajā akcentēta pianisma nots, kas bija dominējošā Zvaigžņu festivāla priekšteča Pianisma zvaigžņu festivāla laikā. Sešos no septiņiem šā gada festivāla koncertiem uzstāsies dažādu paaudžu klaviermūzikas virtuozi – no Dārziņskolas pianistiem līdz Raimondam Paulam.

Starptautiskajā zvaigžņu festivālā galvenā loma būs uzticēta Liepājas simfoniskajam orķestrim, kas četros koncertos kopā ar dažādiem mūziķiem un diriģentiem izpildīs vairāku gadsimtu mūziku. Pie LSO diriģenta pults stāsies gan tagadējais kolektīva mākslinieciskais vadītājs Gintars Rinkevičs, gan viņa priekštecis Atvars Lakstīgala, gan viesdiriģenti Māris Sirmais un Lucs Kēlers.

Festivālā gaidāmi dažādi un ļoti interesanti koncerti. Viens no intriģējošākajiem ir Maestro Raimonda Paula koncerts kopā ar orķestri un Valsts akadēmisko kori "Latvija". Tajā R. Paula dziesmas skanēs jaunos Ērika Ešenvalda, Riharda Dubras un Jēkaba Jančevska aranžējumos orķestrim un korim. Citos koncertos kopā ar orķestri muzicēs izcilie latviešu pianisti Vestards Šimkus un Reinis Zariņš, kā arī jaunais krievu talants Aleksandrs Kašpurins, kurš aizvadītajā rudenī plūca uzvarētāja laurus Jāzepa Vītola Starptautiskajā pianistu konkursā un balvā saņēma arī iespēju koncertēt ar LSO.

Zvaigžņu festivālā ierasti viesojas arī citu mūzikas instrumentu virtuozi, un šis gads nebūs izņēmums. Festivāla atklāšanas koncertā piedalīsies krievu čellists Rustems Hamiduļļins, kurš iespēju koncertēt ar LSO saņēma kā mūsu orķestra simpātiju balvu Klaipēdas Starptautiskajā čellu konkursā. Bet festivāla izskaņā viesosies krievu trompetes zvaigzne Sergejs Nakarjakovs. Viņa viesošanās gaidīta ilgi, šī mākslinieka uzstāšanās festivālā bija solīta jau pērn, taču finansiālu apsvērumu dēļ tā tika uz laiku atcelta. Ar koncertu festivālā atgriezīsies Klaipēdas kamerorķestris, kas šogad uzstāsies kopā ar diriģentu un vijolnieku Franku Eriku Štadleru no Austrijas un tradicionālā japāņu instrumenta sjo virtuozi Tomoko Kibu.

Divi festivāla koncerti norisināsies Dzintara Jurgelaiša vārdā nosauktajā kamerzālē. Koncertā "Dārziņskolas pianisms" uzstāsies Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas jaunie talanti. Bet pērn mūžībā aizgājušajam komponistam Pēterim Plakidim koncertu veltīs Agneses Egliņas kameransamblis jeb pianiste A. Egliņa, klarnetists Egīls Šēfers, čelliste Guna Šnē, mecosoprāns Ieva Parša, mūziku cauraudīs muzikologa Oresta Silabrieža stāstījumi.