Liepājā jau ceturto gadu plaši atzīmēs džeza mūzikas nedēļu

Atslēgvārdi LMMDV | džeza nedēļa | džezs | mūzika

No 26. līdz 30.augustam Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) organizēs jau ceturto džeza mūzikas nedēļu, kuras ietvaros notiks četri pasākumi, informē vidusskolas pārstāve.

Pasākuma ietvaros LMMDV audzēkņiem un citiem interesentiem tiks piedāvātas meistarklases. To laikā visiem dalībniekiem būs iespēja smelties zināšanas un prasmes džeza mūzikas interpretācijā un iegūt pieredzi no augsta līmeņa māksliniekiem. Piecu darba dienu laikā tiks sagatavota arī koncerta programma, kuru atskaņos 30.augustā pulksten 19 koncertzāles “Lielais dzintars” mākslas telpā Civita Nova. Ieeja koncertā būs bez maksas, un tajā piedalīsies Melngaiļskolas bigbends Jāņa Ivuškāna vadībā, dažādu sastāvu kombo, kā arī ģitārists Nefs Irizarijs (Neff Irizarry) no Puertoriko, saksofonists Kestutis Vaiginis no Lietuvas un džeza dziedātāja Inga Bērziņa no Latvijas.

Otrdien, 27.augustā, no pulksten 21 restorānā “Hot Potato” būs džeza mūzikas vakars “Jam Session”, kurā piedalīsies Nefs Irizarijs, Kestutis Vaiginis, Inga Bērziņa, kā arī LMMDV skolotāji un audzēkņi. Ieeja pasākumā ir bez maksas.

Savukārt trešdien, 28.augustā, koncertcikla “Liepāja Lake Music” ietvarā notiks koncerts Liepājas ezerā, kurā galvenais solists būs saksofonists Kestutis Vaiginis. Mākslinieks uzstāsies kopā ar visas vasaras pamata ritma grupu, kurā darbojas LMMDV skolotāji un profesionāli mūziķi.

“Šo džeza nedēļas tradīciju pirms jaunā mācību gada iedibinājām, lai audzēkņiem palīdzētu pilnvērtīgi sagatavoties mācībām, lai ķermenī sāk dzīvot mūzika, lai pirksti un domas iedzīvinās mūzikā. Turklāt katru gadu cenšamies papildināt un paplašināt dažādu džeza mūzikas piedāvājumu dažādos sastāvos un dažādās vietās,” stāsta LMMDV projektu vadītāja Irita Kalēja.