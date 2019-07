Liepājā notiks eksperimentālās elektroniskās mūzikas nometne

Atslēgvārdi elektroniskā mūzika | nometne

Pēc trīs gadu pārtraukuma, no 20. līdz 28.septembrim Liepājā norisināsies ceturtā nometne “Baltic Trail”. Tajā piedalīsies elektroniskās mūzikas producenti, instrumentālisti un vokālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Līdzās nometnes rezultātu koncertiem pirmo reizi Latvijā notiks arī imersīvās jeb telpiskās skaņas koncerts, vēsta nometnes idejas autors un “Dirty Deal Audio” radošais direktors Kristaps Puķītis.

Eksperimentālās elektroniskās mūzikas producenti, instrumentālisti un vokālisti no trim Baltijas valstīm, kā arī vizuālo multimediju mākslinieki no dažādām Eiropas valstīm apvienosies intensīvā koncertprogrammu radīšanas sesijā. Nedēļas laikā 12 dalībnieki radīs vismaz četrus sadarbības projektus, plašākai publikai pirmatskaņojot nometnē radītās audiovizuālās koncertprogrammas, kā arī sniedzot solo priekšnesumus.

Starp nometnes dalībniekiem būs tādi mākslinieki kā Evija Vēbere, MNTHA, Demaui, Dom Trauma, Glociks un Multilux no Latvijas, kā arī tādi elektroniskās mūzikas aprindās zināmi mākslinieki kā ELLIP, IIRIS, Rando Arand, Distorted Noise Architect, Fume un Karkasas no Lietuvas un Igaunijas.

Viena no dalībnieku mākslinieku radošajām grupām nometnes laikā veidos imersīvās skaņas instalāciju, kuras rezultātu varēs redzēt 27. septembrī kultūras namā “Wiktorija” no pulksten 12 līdz 17. Līdzās tai, pirmoreiz Latvijā publikai būs iespēja pieredzēt imersīvās jeb telpiskās skaņas koncertu, kurš 26. un 27.septembrī kultūras namā “Wiktorija” tiks izrādīts vairākos seansos.

“Baltic Trail” noslēguma pasākumu ciklu turpinās nometnes rezultātu pirmatskaņojumu koncerts 27.septembrī pulksten 20 kultūras centrā “WISE”. Savukārt pēc pirmatskaņojumu koncerta vakars noslēgsies liepājnieku iecienītajā kultūrvietā “Kursas putni”.

Nometnes noslēguma koncerts notiks 28.septembrī pulksten 23 kultūras centrā “WISE”. Noslēguma koncertā varēs dzirdēt Baltijas nepieradinātās mūzikas koncertperformanču plejādi, kurā tiks akcentēti pēdējo gadu aktuālākie Baltijas eksperimentālās elektroniskās mūzikas skatuves projekti, no kuriem dzīvajā izpildījumā būs klausāmas gan dažādas deju mūzikas formu mutācijas un eksperimenti ar skaņu, gan klasiskākas elektroniskās mūzikas formas. Noslēguma koncertā uzstāsies Evija Vēbere, ELVI, SKD un Multilux no Latvijas, Karkasas, Distorted Noise Architect, Pijus Džiugas Meižis no Lietuvas un igauņu eksperimentālās elektroniskās mūzikas autsaiders Ratkiller.