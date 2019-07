Foto: no personīgā arhīva

Atslēgvārdi LMMDV | Melngaiļskolas bigbends | mūzika | mūzikas festivāls

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) “Melngaiļskolas bigbends” no 11. līdz 23.jūlijam devās uz Itāliju, lai piedalītos divos starptautiskos mūzikas festivālos – “Tuscia in Jazz” un “Umbria Jazz”, kas sniedza iespēju klausīties un muzicēt pasākumos, kuros piedalās augsta līmeņa džeza zvaigznes, informē LMMDV pārstāve.

Bigbendu festivālā Ronciglionē norisinājās festivāls “Tuscia in Jazz”, savukārt Perudžā norisinājās džeza festivāls “Umbria Jazz”. Festivālā “Tuscia in Jazz” piedalījās arī bigbendi no ASV, Kanādas un Itālijas. Liepājas bigbendam bija iespēja spēlēt pilsētas teātrī, un abas kolektīva uzstāšanās programmas bija nedaudz garākas par stundu.

“Īpašs gods un veiksme bija piedalīties džeza festivālā “Umbria Jazz”, jo šis ir prestižs un ļoti augsta līmeņa festivāls, kurā piedalījās daudzas džeza zvaigznes. Publika mūs uzņēma ar lielām ovācijām un aplausiem. Pēc uzstāšanās saņēmām komplimentus no Melburnas bigbenda vadītāja, kurš slavēja mūsu bigbendu par profesionālu un augstvērtīgu sniegumu,” stāsta LMMDV projektu vadītāja Irita Kalēja.

Melburnas bigbenda vadītājs izteica arī piedāvājumu braukt koncertēt uz Austrāliju, jo dalība šāda mēroga festivālā “Umbria Jazz” visur tiek ļoti augstu novērtēta. Ir izveidoti kontakti arī ar pasākumu producenti no ASV, pateicoties kurai, Melngaiļskolas bigbendam bija iespēja uzstāties “Umbria Jazz” festivālā un nākotnē plānota tālāka sadarbība.

Festivālā Perudžā piedalījās džeza zvaigznes Čiks Korea (Chick Corea), Ričards Bona (Richard Bona), Diana Krala (Diana Krall), Toms Jorks (Tom Yorke), grupa “Snarky Puppy” un daudzi citi.

“Melngaiļskolas bigbends” pastāv kopš 2013. gada septembra, kad to izveidoja trompetists un pedagogs Jānis Ivuškāns. Tajā muzicē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas jaunieši vecumā no 15 līdz 23 gadiem.