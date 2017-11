Noskaidros pianistu konkursa uzvarētājus

Atslēgvārdi lielais dzintars | pianistu konkurss | koncerti

Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" no 1. līdz 3. novembrim norisināsies Jāzepa Vītola 7. starptautiskā pianistu konkursa fināla koncerti. Tajos pianisti uzstāsies kopā ar Liepājas simfonisko orķestri un tā māksliniecisko vadītāju Gintaru Rinkeviču.

Jāzepa Vītola Starptautiskais pianistu konkurss, kura pirmsākumi meklējami 1989. gadā un kas šo gadu laikā kļuvis par Latvijas pianisma vizītkarti, šogad norisinās no 26. oktobra līdz 3. novembrim. Tā pirmā un otrā kārta notika Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, bet 3. kārta un noslēguma koncerts pirmoreiz notiek Liepājas koncertzālē.

Konkursa 1. kārtā piedalījās 32 jaunie pianisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas, Krievijas, Baltkrievijas, Rumānijas un Japānas. Žūrija – starptautiski atzīti pianisti Ronans O'Hora no Lielbritānijas, Juris Kalnciems no Latvijas, Ivari Ilja no Igaunijas, Jurģis Karnavičs no Lietuvas, Madina Faizijeva no Uzbekistānas un Pjērs Frančesko Forlenca no Itālijas – otrajai kārtai virzīja 15 dalībniekus. Tajā pianistiem bez Volfganga Amadeja Mocarta, Jozefa Haidna vai Ludviga van Bēthovena sonātes un brīvās izvēles kompozīcijas bija jāatskaņo arī speciāli konkursam radīts latviešu komponista Jāņa Zandberga skaņdarbs "Gaistošais akvarelis". Un trešajā kārtā iekļuva seši konkursanti – Iļja Domņins un Rihards Plišanovs no Latvijas, Aleksandrs Kašpurins un Antons Jaškins no Krievijas, Darja Kovala no Baltkrievijas un Marina Kana no Norvēģijas. Viņu izpildījumā fināla koncertos skanēs Friderika Šopēna Otrais koncerts, Sergeja Rahmaņinova Otrais un Trešais koncerts, Sergeja Prokofjeva Otrais koncerts un Ferenca Lista Pirmais koncerts.

Vakar 3. kārtas dalībnieki jeb finālisti ieradās Liepājā, kur sākās mēģinājumi kopā ar Liepājas simfonisko orķestri un diriģentu Gintaru Rinkeviču. Šovakar notiks pirmais finālistu koncerts, rītvakar – otrais, bet piektdien noslēguma koncertā tiks paziņoti un apbalvoti Jāzepa Vītola Starptautiskā pianistu konkursa uzvarētāji.