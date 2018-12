Notiks jau otrais “Dziesmu aplis”

Atslēgvārdi austras istaba | dziesmu aplis | saule i tuvāk

Piektdien, 21. decembrī, pulksten 19 radošajā telpā "Austras istaba" (mākslas galerijas "Romas dārzs" pagrabstāvā) jau otro reizi notiks "Dziesmu aplis" – jaunradīto dziesmu satikšanās, vēsta Austras biedrības projektu vadītāja Inese Muižniece.

Šoreiz, atzīmējot ziemas Saulgriežus, īpaši viesi – postfolka apvienība "Saule i tuvāk".

Sākot ar šā gada oktobri, radošajā telpā "Austras istaba" līdztekus ģitārspēles apmācībai notiek arī dziesmu rakstīšanas nodarbības komponistes Lauras Vītolas vadībā. Šo nodarbību laikā tiek apgūta prasme, kā sākt vai turpināt jaunu dziesmu, izmantojot dažādas metodes, kā arī to, kā rakstīt komandā, kā sadarboties un apjaust to, kāds ir katra individuālais stils un kā to attīstīt. Vienu reizi mēnesī visi nodarbību apmeklētāji kopā veido notikumu - "Dziesmu apli", kurā draudzīgā un atbalstošā atmosfērā dalīties ar uzrakstīto.

Uz "Dziesmu apli" gaidīti arī citi radoši cilvēki, kuri neapmeklē dziesmu rakstīšanas nodarbības, taču ir sarakstījuši jaunas dziesmas un vēlas tās prezentēt plašākai auditorijai. Rīkotāji aicina pieteikties "brīvajam mikrofonam", rakstot uz laura@austrasistaba.lv vai arī piesakoties Laurai īsi pirms pasākuma.

Katrā "Dziesmu aplī" gaidāmi arī viesmākslinieki, šoreiz – postfolka apvienība "Saule i tuvāk", kuri rada tautas melodiju un kokles skaņu iedvesmotu oriģinālmūziku. Viesi dalīsies ne tikai savā mūzikā, bet arī savā pieredzes stāstā, kā top viņu dziesmas, iespējams, atklājot arī kādu dziesmu rakstīšanas "recepti".

Ieeja pasākumā ir par ziedojumiem Austras biedrībai "Austras istabas" izveidei un labiekārtošanai, Austras Pumpures kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai un viņas ideju turpinājumam.