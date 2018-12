Pirmo adventi sagaida ar pianista Reiņa Zariņa solokoncertu

Atslēgvārdi lielais dzintars | solokoncerts | pianists | Reinis Zariņš

Pirmajā Adventē, 2. decembrī, Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” uzstājās viens no Latvijas ievērojamākajiem talantiem, pianists Reinis Zariņš, informē koncertzāles sabiedrisko attiecību vadītāja Santa Margeviča.

Kamerzāles koncertu sērijas “Personīgi” svētku koncertā virtuozais mūziķis izpildīja ievērojamā franču komponista Olivjē Mesiāna grandiozo, reti atskaņoto klavierciklu „Divdesmit skatieni uz Kristus bērnu”.

Olivjē Mesiāns ir viens no izcilākajiem 20. gadsimta komponistiem, tiek dēvēts pat par burvi un mistiķi, dziļu domātāju un ģēniju. Mesiāna radošais kredo bija mākslas un ticības vienotība, savu mūziku raksturojot kā teoloģiju skaņās: “Es jau piedzimu ticībā un ticot... Liels vairums manu darbu aicināti izstarot katoļticības teoloģisko nostādņu gaismu. Tas ir pats svarīgākais manas mūzikas aspekts, iespējams – vienīgais, par kuru man nebūs jākaunas nāves stundā.’’

Skaņdarbs “Divdesmit skatieni uz Kristus bērnu” ir apjomīgs cikls klavierēm, kontemplācija par Jaundzimušo Kristus bērnu no dažādiem skatupunktiem. Mesiāns šajās poētiskajās, sakrālajās ainavās ar teju džezīgu pieskaņu iedzīvinājis mistiski savdabīgu un harmoniski greznu reliģisko tēlu pieredzi. Apmēram divu stundu garais un reti atskaņotais opuss ir viena no 20. gadsimta klaviermūzikas virsotnēm, kurai tuvoties uzdrošinās vien retais pianists. Reinis Zariņš “Lielajā dzintarā” nebaidījās šo sarežģīto partitūru spēlēt no galvas.

Pirms pāris gadiem līdzīgās pirmssvētku noskaņās atskaņojot šo ciklu, virtuozais pianists klausītājus sveicināja ar pārdomām: “Ziemassvētki svin Dieva piedzimšanu šaisaulē, un es par to gribētu bijībā apklust un domāt, un tad līksmoties — arī muzikāli. Bet ko tad man, pianistam, atliek spēlēt? Baznīcas korāļus un popsīgos džinglbellus, ko svētku tirdziņos griež? Baham ir varenā Ziemassvētku oratorija, jā — bet ne gluži klavierēm! Tāpēc man ir jo lielāks prieks, ka pianistiem ir pieejams viens skaņdarbs, kas sniedz telpu pārdomāt, kas ir tas bērniņš tur toreiz, Betlēmes kūtī”.

Koncertpianists Reinis Zariņš ir viens no Latvijas ievērojamākajiem talantiem, arī trīskārtējs Lielās mūzikas balvas ieguvējs un 11 starptautisku pianistu konkursu laureāts. Londonā mītošais mūziķis tiek raksturots kā dziļi pārdomātu interpretāciju meistars, spožs solists un prasmīgs kamermūziķis, konceptuālu starpmākslu projektu autors. Pēc mācībām Mediņa un Dārziņa mūzikas skolās studiju gaitas Reini veda uz Jēla Universitātes Mūzikas skolu un Londonas Karalisko Mūzikas akadēmiju. Viņš ir piedalījies daudzos prestižos festivālos un muzicējis pasaules labākajās koncertzālēs — Amsterdamas Concertgebouw, Ņujorkas Kārnegija centra Veila zālē, Londonas Vigmorzālē, Sanktpēterburgas Glazunova zālē, Maskavas Čaikovska zālē. No pēdējā laika ievērojamākajiem ierakstiem jāmin kritiķu augsti novērtētais studijas albums Circus & Magic un Jāzeps Vītols – Works for solo piano, kā arī Londonas Vigmorzālē veiktais koncertieraksts ar Bēthovena Hammerklavier un Šūberta opusiem.

Raksturīgi kamerzāles koncertu sērijai “Personīgi” klausītājiem pēc koncerta bija iespēja tikties ar mākslinieku, lai baudītu sarunas neformālā gaisotnē.