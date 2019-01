Starp "Zelta Mikrofona" nominantiem arī Liepājas Simfoniskais orķestris

Atslēgvārdi zelta mikrofons | balva | nominācijas | liepājas simfoniskais orķestris

Visvairāk mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta Mikrofons 2019" nomināciju saņem grupas "Instrumenti", "Prāta vētra", "Raxtu raxti" un "The Sound Poets".

Kategorijā "Akadēmiskās mūzikas albums" nominēts Liepājas Simfoniskā orķestra "Liepāja Concerti Vol. I", Ingas Šļubovskas-Kancēvičas, Agneses Egliņas, Ditas Krenbergas un Ērika Kiršfelda "Gaismā", Valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" albumi "Ivanovs. Simfonijas kamerorķestrim" un "Kamersimfonijas", kā arī Mārtiņa Brauna "Daugava - Latvijas Radio koris, Sigvards Kļava, Mārtiņš Brauns".

Grupa "Instrumenti" nominēti kategorijā "Popmūzikas albums", ""Origo" zelta dziesma" un "Dziesma". Tāpat mākslinieki nominēti kategorijā "Videoklips" par dziesmām "Tu atvēri mani ar nazīti" un "HES un tu". "Prāta vētra" nominēta kategorijās "Popmūzikas albums", "Koncertieraksts" un "Videoklips", bet "Raxtu raxti" - kategorijās "Albuma dizains", "Tautas mūzikas albums" un "Koncertieraksts".

"The Sound Poets" par balvu cīnīsies kategorijās ""Origo" zelta dziesma", "Popmūzikas albums" un "Dziesma". Tāpat trīs nominācijas ieguvis Dons un Ozols par dziesmu "Salauzta sirds".

Tāpat divās balvas kategorijās nominēti Aija Andrejeva, Ansis un Kristīne Pāže, Mārcis Auziņš, kā arī grupas "Rahu the Fool".

Kategorijā "Popmūzikas albums" līdzās grupas "Instrumenti" ierakstam "Atkala", Prāta vētras "Par to zēnu, kas sit skārda bungas" un "The Sound Poets" albumam "Trīs" nominēts arī Andrejevas "Mēs pārejam uz tu" un Dona "Namiņš. Kaste. Vārdi". Savukārt kategorijā "Dziesma" līdzās "Instrumentiem" un "The Sound Poets" nominēts arī Dona un Ozola skaņdarbs "Salauzta sirds", Reiņa Sējāna un Intara Busuļa "Tu esi labākais", kā arī Anša un Kristīnes Pāžes "Zemes stunda".

Par "Hiphop mūzikas albuma" balvu cīnīsies Ozola ieraksts "Neona pilsēta", repera Bārda "Nakts bērns", Artura Skuteļa un "Tvērumu" "Nekad nekur", "Misters&Nospiedumi" albums, kā arī Kontraflova "PPTKD", savukārt roka vai metāla albumu kategorijā nominēts "Ocheanpath" ieraksts "Elementi", "The Mary Jane" albums "Elementi", "Apēdājs" albums "Nāve pieskārās pārbaudīt pulsu", "Velns viņu zin" ieraksts "Posts", kā arī "Laime pilnīga" albums "Synergy and Waterlilies".

"Alternatīvās vai indie mūzikas albuma" kategorijai izvirzīts Imanta Dakša "Ass", "Jāņa Ruņģa klātbūtnes" ieraksts "Ārpus prātus", "Gupa Sigma" albums "Mitoloģijas", Evijas Vēberes albums "Sirdsbūt" un grupas "Polifauna" albums "You Look Like a Lost Soul".

Kategorijā "Džeza, blūza vai soul mūzikas albums" nominēts grupa "Klausies. Slušai. Listen" albums "17", "Auziņš. Čudars. Arutyunyan" ieraksts "Baltic", "Jazzatomy" albums "Colors of Summer", Kaspara Kurdeko, Rūdolfa Macata un Kaspara Vizuļa ieraksts "Klusiklusi", kā arī "Xylem Trio & Nato Metonidze" albums "Round Giya Kancheli"

Par aizvadītā gada labākā elektroniskās vai deju mūzikas albuma titulu cīnīsies grupa "Brimstone" ar albumu "Eight", "MMMM" ar albumu "Faking albums", "Puffin" ar albumu "Home", "Origo Boys" ar albumu "Origonda un "HA:ZE" ar albumu "Passage", savukārt "Tautas vai pasaules mūzikas kategorijā" nominēts "Jaunā Jāņu orķestra" albums "Ieviņa!", "Rahu The Fool" un "Tautumeitas" albumi, Lata Donga "Variācijas", kā arī "Raxtu Raxti" un grupas "Auļi" ieraksts "Vēstījums rakstos".

Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albumu kategorijā par balvu sacentīsies Raimonda Paula "Dziedāšanas svētki koncertzālē Lielais Dzintars", vairāku mūziķu ieraksts "The Pagan King", Ievas Akurateres un Aivara Hermaņa "Vēlēšanās", Kaspara Zemīša "Vētra klusumā" un projekta "Visas taisnības" albums.

Kategorijā "Mūzikas albums bērniem" nominēts grupas "Skandi un bērni" albums "Dziedāt gribu! Dancot gribu!", Bērnu studijas "Kukaiņi" albums "Mūsos katrā dārgums mīt", Vinetas Elksnes "Paguli vēl", Latvijas bērnu vokālo ansambļu un Robertas Kumsāres, Eremija un Andra Sējānu albums "Vilkam tāda dvēselīt", kā arī folkloras kopas un kapelas "Vīteri" albums "Zalta Puče".

Šlāgera vai kantrī mūzikas albumu kategorijā nominēti grupas "Zeļļi" albums "Apburtais ceļinieks", koncertapvienības "Kungi" albums "Dzimtai Zemei", Ainara Bumbiera "No sirds uz ziedu", grupas "Crazy Dolls" albums "No visa galva griežas" un Kaspara Markševica "Visam ir savs laiks".

Savukārt kategorijā "Debija" balvai izvirzīts grupas "Kanisaifa" albums "Atdzīvinot vēju", Ginta Smukā albums "Flourish", grupas "Pirmais kurss" albums "Problēmas", "Mur" albums "Under Allure", kā arī "Polifauna" albums "You Look Like a Lost Soul".

Kategorijā "Koncertieraksta video" nominēta dejas izrāde "No zobena saule lēca" Vecāķu pludmalē, grupas "Instrumenti" koncerts "Atkala" Siguldas pilsdrupu estrādē, Mārča Auziņa solo programma "Viens koncertieraksts '" Sound Division" studijā, "Prāta vētras" koncerts Mežaparka estrādē, kā arī "Raxtu raxti" un "Auļu" koncerts "Vēstījums rakstos".

Šogad balvas rīkotāji atklājuši jaunu kategoriju ar nosaukumu ""Origo" zelta dziesma", kurā nominēts Andrejevas "Blēņas", "The Sound Poets" dziesma "Ceļš", grupas "Astro’n’out" dziesma "Dejot trakāk", "Instrumentu" dziesma "HES un tu", Raimonda Paula, Kristīnes Prauliņas un Latvijas Radio Bigbenda kopdarbs "Kamēr tev ir mīla", "Prāta vētras" dziesma "Ogles", grupas "Bermudu divstūris" dziesma "Roku okeāns", Dona un Ozola kopdziesma "Salauzta sirds", Reiņa Sējāna un Intara Busuļa kopdziesma "Tu esi labākais, kā arī Anša un Pāžes kopdziesma "Zemes stunda".

Kategorijas "Labākais dizains" laureāti ir grupas "Amorālā psihoze", "Rahu The Fool" un "Raxtu raxti" kopā ar "Auļiem, savukārt par aizvadītā gada labāko skaņu producentu atzīts Gatis Zaķis.

Ikgadējā "Zelta mikrofona" balvas pasniegšanas ceremonija norisināsies 12.februārī Dailes teātrī. Šogad balvai tika iesniegts 271 pieteikums, kas ir par 37 pieteikumiem mazāk nekā pērn.