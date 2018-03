Tango dejotāji svētku milongā

Atslēgvārdi tango nodarbības | tango

Sestdien ļaudis, kas Liepājā dejo Argentīnas tango, pulcējās uz savu svētku milongu. Šis sarīkojums bija veltīts tam, ka pirms 12 gadiem 11. martā Liepājā pirmo reizi sapulcējās grupa liepājnieku, lai sāktu apgūt Argentīnas tango.

Ciemos bija ieradušies tango dejotāji gan no Rīgas, gan Palangas un Klaipēdas. Kā pastāstīja Inese Ansule, pirmā tikšanās pirms 12 gadiem notika restorānā "Medus" un uz Liepāju bija atbraukuši pieci dejotāji no Rīgas, lai ierādītu tango soļus. Tie, kurus šī deja aizrāva, sāka satikties uz regulārām milongām. Inese Ansule un Ivars Ābelis uz Liepāju aicināja Argentīnas tango deju skolotājus Čanu Parku no Amerikas un Rubenu Terbalku no Buenosairesas. Pēdējais Liepājā savas meistarklases ir vadījis jau astoņas reizes. I. Ansule: "Domāju, ka šo gadu laikā Argentīnas tango apguvuši jau vairāki simti liepājnieku un šobrīd pilsētā to regulāri dejo pat trijās vietās."

Lūk, ko pastāstīja uz svētku milongu atbraukušie dejotāji no Lietuvas. Edīte Aluziene: "Ar Liepājas dejotājiem esmu pazīstama ilgus gadus. Inese un Ivars savulaik mums palīdzēja organizēt milongas Palangā. Draudzējamies jau ilgi." Vlads Stūris: "Man ļoti patīk Liepājas tango dejotāju kopiena. Šeit ir ļoti draudzīgi cilvēki, kuri gatavi dalīties ar savām zināšanām, jo Argentīnas tango vispirms bija Liepājā un tikai pēc laba laika tas nonāca pie mums. Es pats ar sievu Violetu dejoju tikai gadu, un ļoti labprāt braucam uz milongām, kas notiek Liepājā. Dejot abi sākām, jo gribējās labi, interesanti pavadīt laiku. Turklāt, manuprāt, izņemot Argentīnas tango, nav citas tādas kopienas un sociālas sadraudzības, kad cilvēki regulāri satiekas, dejo un labi pavada laiku."

No Rīgas bija atbraucis kungs, kurš pirms 12 gadiem bija klāt pirmajā nodarbībā. Viņa tango vārds ir Harijs, un pats tango dejojot jau 16 gadus. Viņš liepājniekiem vēlēja turpināt uzturēt tango garu arī turpmāk un, protams, dejot. Visi svētku milongas viesi tika cienāti ar kliņģeri, kurā pirms tam aizdedza 12 svecītes.