Top zeltīti krāsots koncertalbums

Atslēgvārdi līvi | wiktorija | ieraksts

Patlaban tiek miksēts ieraksts grupas "Līvi" akustiskā koncerta "Bez štepseļiem" ieraksts, kas 12. novembrī tapa kultūras namā "Wiktorija".

"Viss ir izdevies, patlaban tiek miksēta skaņa un strādāts pie video," apstiprina topošā albuma izdevēja, kompānijas "MicRec", pārstāvis Guntars Račs. Pagaidām gan vēl nevarot konkrēti pateikt, kad albums būs nopērkams, bet viena dziesma no koncerta tikšot palaista apritē jau tuvākajā laikā. Koncerts tika ierakstīts arī video, tas tiekot montēts. Tā programmā – gan senākas un arī klasiskas "Līvu" dziesmas, gan jaunākas kompozīcijas, piemēram, "Kā kuģis" un "Pēdas uz palodzes".

"Jau tagad varu paziņot – ieraksts ir ļoti, ļoti labs sanācis. Domāju, ka galarezultāts būs tāds, kā bija plānots," saka kultūras nama saimnieks Uldis Meļķis. Audio ierakstīšanas process bija "Wiktorijas" pārziņā.

Ar šo darbu Graudu ielas kultūras nams arī pavēstījis, ka šī ir telpa, kurā var to veikt. "Mums tas bija līdz šim lielākais pārbaudījums." Kopumā tovakar ierakstīti 24 skaņu celiņi, un "tas nav maz". Tālākais ieraksta ceļš patlaban atkarīgs no U. Meļķa un viņa kolēģu darba, bet, iespējams, jau līdz jaunajam gadam albums varētu būt gatavs. Jau rakstīts, ka to plānots izdot CD un vinila formātā.

Lai arī šis ir pirmais tādas formas un mēroga darbs, tas nav pirmais ieraksts, kas "Wiktorijā" veikts. Nesen tur albumu ierakstījusi postfolka grupa "Zari". 25. novembrī tikšot izziņota oficiāla tā iznākšana. Jūlijā dzīvajā ierakstīta arī grupa "Balkumbia" no Barselonas.

"Līvu" ieraksts tapa apmēram četru stundu garumā dzīvā un brīvā koncerta atmosfērā ar atelpas brīdi pa vidu. Pasākumu aģentūras "Ūdensputni" iekārtotajā "Wiktorijas" zālē ap galdiņiem, zeltītu galdautu apsegtiem, svecēm un zeltītiem zariem dekorētiem, mūzikai līdzi dzīvoja atšķirīgu paaudžu publika. Visnotaļ priecīgas atsauksmes bija gan par atmosfēru, gan skatuves noformējumu, gan par grupas dalībnieku krāšņi kičīgajiem tērpiem. Publika saprotoši un atbalstoši uztvēra to, ka šis ir koncertieraksts, tādēļ dziesmas ik pa laikam tika pārspēlētas, lai varētu ierakstīt labāko versiju. Kad koncerta pirmā daļa bija beigusies, Ainars Virga pieteica, ka tie, kas vēlas, var pēc atpūtas brīža piedalīties vēl dažu gabalu pārrakstīšanā. Tādu izrādījās diezgan daudz.

"Ja es būtu skatītājs, man šī daļa pat interesētu vairāk," U. Meļķis norāda uz emocijām, kas uzsilst pakāpeniski. "Un, arī ierakstā klausoties, dzirdu – ar visu to, ka cilvēku bija palicis mazāk, ovācijas šķita pat lielākas, nekā bija sākumā." Arī grupa ieraksta nobeiguma daļā bijusi vēl jaudīgāka. "Ieskrējās . Un tas ir tas, kas ierakstam bieži vien ļoti vajadzīgs."

Grupa Ainara Virgas vadībā pēdējos gadus saucās "Līvi&Buks". Šī koncerta sākumā Virga paziņoja, ka pietiekot sarežģīt lietas, turpmāk tā būšot vienkārši "Līvi". Pietiekami ilgi šie ļaudis ir kopā spēlējuši, lai varētu to atļauties – viņš teica. Jo tikpat par līvu sevi saucot "katrs, kurš kaut vai pāris nedēļas "Līvos" paspēlējis".

"Bez štepseļiem" ierakstā piedalījās Virga (ģitāra), Jānis Buķelis jeb Buks (vokāls), Henrijs Mucenieks (ģitāra), Edgars Silacērps (basģitāra), Guntars Mucenieks (taustiņi), Māris Zīlmanis (bungas), Aleksejs Balinskis (saksofons) un vijolnieka Dzintara Beitāna vadītā stīgu grupa.