"Vestsaidas stāsts" Liepājai par dārgu

Atslēgvārdi lso | simfoniskā mūzika | mēģinājums | uzvedums

Liepājā, koncertzālē "Lielais dzintars", šonedēļ notiek Leonarda Bernsteina mūzikla "Vestsaidas stāsts" mēģinājumi. Brīvdabas uzvedumā Cēsu Mākslas festivālā 3.augustā diriģenta Andra Pogas vadībā kopā ar solistiem un kori to atskaņos Liepājas Simfoniskais orķestris. Redzēt arī Liepājā vienu no augstvērtīgākajiem mūzikliem pasaulē nav iespējams ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ.

A. Pogam Cēsu Mākslas festivālā šī ir jau otrā sadarbības reize ar Liepājas simfoniķiem. Pirms diviem gadiem iestudētā Osvaldo Golihova flamenko opera "Ainadamar" saņēma Lielo mūzikas balvu kategorijā "Gada uzvedums". Diriģents stāsta "Kurzemes Vārdam", ka daudzu gadu garumā viņam bijusi sadarbība ar LSO gan Liepājā, gan citur. "Orķestris beidzamo gadu laikā ir mainījies mūziķu sastāva ziņā, parādījušās daudzas jaunas sejas. Ir ļoti interesanti iepazīt šos cilvēkus, nezinot nekādu priekšvēsturi. Tikai klausies, ko viņi spēlē, kā spēlē un ko piedāvā. Jaunākajai paaudzei, kas šobrīd ienāk profesionālās mūzikas apritē, ir atšķirīgs kvalitātes, uzskatu paradigmas un mākslinieciskā redzējuma piedāvājums. Es nevaru to definēt terminos vai kategorijās, bet jūtu šo atšķirību," viņš raksturo Liepājas mūziķus.

A. Poga atzīst, ka orķestrim milzu grūdienu profesionālajā attīstībā devusi iespēja rezidēt jaunajā koncertzālē: "Galvaspilsētā Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim un "Sinfonieta Rīga" nav nekādu iespēju strādāt akustiskā, speciāli akadēmiskās mūzikas koncertiem būvētā zālē, kas attīsta orķestra skaņas estētikas prasības katram mūziķim pret sevi personīgi un pret orķestra kopskaņu."

Šis būs "Vestsaidas stāsta" pirmais iestudējums Latvijā oriģinālvalodā – angļu valodā. "Mūzikls ir bijis iestudēts Liepājas teātrī, ir bijis vērienīgs uzvedums Ķīpsalā, taču tie abi bija adaptēti latviešu valodā. Man šī ir ceturtā sadarbības reize ar režisoru Viesturu Kairišu. Katru reizi pārsteidz viņa vizionārisms. Darba procesā man kā diriģentam, kas ikdienā nediriģē operu, reizēm liekas, ka kaut kas varbūt nav pareizi un nesakrīt ar manu tā brīža sajūtu. Kad beigās redzi kopumu, ir skaidrs, ka tas nav pretrunā ar mūziku," saka A. Poga.

LSO vijolniece Eleonora Pīrāga priecājas par sadarbību Cēsu Mākslas festivālā: "Tas, manuprāt, ir viens no interesantākajiem projektiem gada laikā, labi apmeklēts. Ir pieaicināti profesionāli mūziķi no dažādām valstīm. Viss ir interesanti un radoši. Bernsteina mūzika aizrauj, tā patiks dažāda vecuma cilvēkiem. Es arī pati to izbaudu. Man ļoti patīk strādāt ar diriģentu Andri Pogu – profesionāli, korekti, bet arī nav stīvi, ir patīkama darba atmosfēra."

Iestudēt šādu izrādi nozīmē lielu resursu ieguldīšanu, taču tā izskanēs tikai vienu reizi. "Tika runāts ar daudziem. Neviens cits negribēja šo risku uzņemties," atklāj A. Poga. "Liepāja bija viena no pirmajām vietām, kur gribējām rādīt šo uzvedumu. Pirms trim gadiem Džordža Gēršvina operu "Porgijs un Besa" koncertzāles vadība iekļāva Liepājas Mākslas foruma programmā. Šoreiz bija paredzēts LSO vasaras festivālā, bet tieši lielo izmaksu dēļ projekts jau sarunu stadijā tika atcelts, jo bija skaidrs, ka to nevarēs izdarīt."

Šī uzveduma izmaksas sasniedz visa festivāla izmaksas, saka LSO valdes loceklis Uldis Lipskis. "Tie ir desmiti tūkstošu. Ja nerēķina ikdienišķos orķestra izdevumus, kas ir dotēti, festivāls izmaksā vairāk par divdesmit tūkstošiem eiro. Līdz ar to mēs labāk noturam visu festivālu bez viena pasākuma, nekā vienu pasākumu bez visa festivāla."

A. Poga norāda uz pretrunu, ka, paplašinoties reģionālo koncertzāļu tīklam un palielinoties atjaunoto kultūras centru skaitam, ikgadējais finansējums šiem kultūras pīlāriem paliek nemainīgs: "Budžets nemainās, pasākumu rīkotājiem arvien šaurākas kļūst tās kurpes, kurās viņi var rīkoties. Tas ir diezgan satraucošs signāls."