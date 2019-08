Aicinājums amatniekiem un mājražotājiem Vasaras ražas tirdziņam Rožu laukumā.v

Pirms rudens sezonas un jaunā skolas gada uzsākšanas, tradicionāli divu dienu garumā – 23.un 24.augustā Liepājā, Rožu laukumā sabrauks mājražotāji un amatnieki no visiem Latvijas novadiem. Lielā vasaras ražas un labumu izrādīšana un tirgošanās norisināsies katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Tirdziņa organizatori Biedrība “ETNO Liepāja” aicina Vasaras ražas tirdziņam pieteikties amata meistarus no visas Latvijas – individuālos tradicionālās un mūsdienu lietišķās mākslas priekšmetu izgatavotājus, apģērbu un rotas lietu meistarus, mājražotājus ar rudens ražas veltēm. Gaidīsim gaļas, zivju, maizes, siera un to pārstrādes produktu individuālos ražotājus, biškopības produkcijas, kā arī no dabīgām izejvielām gatavotas kopjošās kosmētikas, pirts lietu un piparkūku individuālos ražotājus.

Uz Vasaras ražasas tirdziņu divu dienu garumā Rožu laukumā interesenti aicināti pieteikt līdz 16. augustam, aizpildot pieteikuma anketu šeit: http://ejuz.lv/pieteiktiesasarasaza , vai rakstot uz e-pastu: tirgusrozulaukuma@gmail.com, norādot dalībnieka nosaukumu, piedāvāto sortimentu, nepieciešamo tirdzniecības vietas lielumu, kontaktinformāciju, pievienotu fotogrāfiju un informācija par elektrības pieslēguma nepieciešamību.