Ar grupas “Sestā jūdze” koncertprogrammu pie galdiņiem Biedrības namā tiks atzīmēti valsts svētki

16. novembrī no plkst. 20:00 Liepājas Latviešu biedrības nams aicina kopīgi nosvinēt valsts svētkus koncertprogrammā pie galdiņiem “Daudz laimes, Latvija!”, kuras laikā uz Biedrības nama skatuves kāps grupa “Sestā jūdze” no Smiltenes, bet par pasākuma izklaidi gādās bārmeņu apvienība “FLYTIE” no Rīgas.

Novembris ir Latvijas patriotiskākais mēnesis, jo šajā laikā mēs vienojamies lāpu gājienos, vērojam svētku salūtu, sanākam kopā dažādos koncertos un citos pasākumos. Ik gadu Liepājas Latviešu biedrības nams velta novembri šiem nozīmīgajiem svētkiem un piedāvā iespēju pavadīt tos ar līksmām dejām un kopā būšanu īpašā koncertprogrammā pie galdiņiem. Arī šis gads nebūs izņēmums un ikviens līksmot gribētājs ir aicināts kļūt par daļu no pasākuma. Šogad par to, lai pasākums paliktu atmiņā gādās ne vien īpaši izgatavotais foto stūris, bet arī Latvijā plašu popularitāti iemantojusī grupa “Sestā jūdze” no Smiltenes, bet no Rīgas Biedrības namā atgriezīsies bārmeņu apvienības “FLYTIE” pārstāvji. Pasākuma atklāšanā būs iespējams vērot Liepājas sporta deju centra “Lesto” pārstāvju deju priekšnesumu, kas būs veidots atbilstoši valsts svētku tematikai un radīs patiesu svētku noskaņu ikviena sirdī.

Šīs koncertprogrammas galvenie viesi būs Latvijas titulētākā kantrī mūzikas grupa „Sestā jūdze”, kas mēros ceļu no Smiltenes, lai radītu svētku sajūtu Biedrības nama telpās un aicinātu apmeklētājus doties līksmās dejās, izpildot tādas atpazīstamas dziesmas kā „Rabarberu vīns”, „Ievai”, „Gan jau” un citas. Kā grupas pārstāvji atklāj savā oficiālajā mājaslapā: “Katra skatuves mākslinieka galvenā balva ir viņu klausītāju mīlestība un “Sestai Jūdzei” tās netrūkst”. Grupa kopš tās dibināšanas 2001. gadā uzstājusies neskaitāmos pasākumos un Latvijas kantrī mūzikas festivālā “Country Bauska”, kur vairākkārt guvusi panākumus.

Līdzās iemīļotajiem mūziķiem pasākuma apmeklētājus gaida vēl kāds īpašs pārsteigums – bārmeņu apvienības “FLYTIE” priekšnesumi. Profesionālie bārmeņi no Rīgas priekšnesumu laikā dalās ar starptautiskos bārmeņu konkursos un dažādos pasākumos iegūto pieredzi, kas nemitīgi tiek paplašināta, piešķirot šoviem dažādus, jaunus elementus. Apvienības sastāvā uzstājas Romans Kovaļenoks un Linards Grundmans, kuriem abiem ir sešu gadu krāta pieredze skatītāju izklaidē un savas degsmes nodošanā pasākuma apmeklētājiem.

Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija Liepājas Latviešu biedrības nama informācijas centrā vai zvanot pa tālruni 63423829. Galdiņu rezervācija un biļešu izpirkšana līdz 4. novembrim.