Auļi ar starptautisku projektu "Senču balsis" uzstāsies Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars"

Dūdu un bungu mūzikas grupas “Auļi”, noslēdzot divu gadu garumā gatavoto projektu, uzsāks vērienīgu Latvijas koncerttūri "Senču balsis" un laiž klajā jaunāko video atklājot arī pēdējo viesmākslinieku, kas pievienosies grupai koncertos. Kā latviešu tradicionālās dziedāšanas solistu Auļi projektā ir piesaistījuši vīru kopas “Vilki” vadītāju Edgaru Liporu. Ar jaunāko video un dziesmu “Bērītim kumeļam” Auļi aicina iejusties rudens noskaņās un 13. septembrī doties uz Liepājas koncertzāli LIELAIS DZINTARS!

Skaņdarbā dzirdami un redzami visi “Senču balsu” solisti un tā vēstījums ir tāds, ka ir tik brīnišķīgi ceļot un iepazīt jaunas zemes un kultūras, bet vislaimīgākie tomēr mēs jūtamies tad kad atgriežamies atpakaļ mājās. Šis video veidots sadarbojoties ar ceturto projekta viesmākslinieku Edgaru Liporu, kurš nodarbojās ar folkloru jau 30 gadus un ir iedvesmojis daudzus jauniešus pievērsties tradicionālajai mūzikai.

“Auļiem vienmēr ir bijis svarīgi savā mūzikā izmantot arī Latviešu tautas mūzikas elementus, jo tas dod spēku no saknēm un nostiprina pārliecību par mūsu identitāti pasaules kontekstā," stāsta projekta idejas autors Kaspars Bārbals.

Tāpēc arī šoreiz Auļi bez tā nav varējuši iztikt un dodoties ceļojumos pie jauniegūtajiem ārzemju draugiem ir veduši līdzi arī jau iepriekš sagatavotas Latviešu tautas dziesmas apdares, kurā viesi aicināti iesaistīties radot dziesmas, kurās vienlaicīgi dzirdama gan rīkles dziedāšana, gan joikošana, gan jodelēšana, gan arī Latviešu tautas dziesma.

“Mums bija ir ļoti interesanti dzirdēt kā šīs dažādās dziedāšanas tradīcijas savijās viena ar otru un bijām pārsteigti cik labi tas skan kopā ar Auļu bungām un dūdām”: atzīst mūzikas aranžējumu autors Mārtiņš Miļevskis.

Divu gadu laikā tika veikti ceļojumi uz vairākām pasaules valstīm, lai iepazītu citu valstu un kultūru senas dziedāšanas tradīcijas un apvienotu tās ar dūdu un bungu mūziku no Latvijas. Tagad, gatavojoties lielajai koncerttūrei, Auļi ar prieku paziņo, ka visi viesmākslinieki ir apstiprinājuši dalību koncerttūrē. Jau septembrī Auļi kopā ar rīkles dziedātāju no Mongolijas Batzorig Vaanchig, Sāmu joikotāju no Norvēģijas Kai Somby un Austriešu jodelētāju Albin Paulus, kā arī Edgaru Liporu, tiksies uz vienas skatuves. Skatītājiem klātienē būs iespēja sadzirdēt, izjust un skatīt krāsaino ceļojumu citu valstu senās kultūras pasaulē, jo koncertus papildinās ar ceļojumu laikā filmētām video ainavām, kas spilgti raksturos autentiskās vides no kurām nāk šīs senās dziedāšanas tradīcijas.

Reizē ar koncertiem programma “Senču balsis” būs pieejama arī Audio CD formātā kā arī digitālajās mūzikas straumēšanas vietnēs.

Ceļojumu laikā Auļi ir uzfilmējuši četrus mūzikas video klipus - vienu ar katru no dziedātājiem. Tie ir papildināti dziedātāju intervijām, kuru laikā atklājās arī Auļi ceļojumu aizkadri. To visu vienkopus iespējams noskatīties šeit:

