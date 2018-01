Biedrības namā mīlestības svētkus svinēs kopā ar grupu “Zvaigžņu lietus”

Tuvojas gada visromantiskākie svētki – Valentīndiena, kurai par godu Liepājas Latviešu biedrības namā 10. februārī plkst. 20:00 norisināsies grupas “Zvaigžņu lietus” koncertprogramma ar vietām pie galdiņiem “Zem Austrumu zvaigznēm”. Vakara gaitā apmeklētāji varēs vērot deju priekšnesumus no Liepājas Baleta un deju studijas, kur muzikālas krāsas papildinās grupas “Transcendentālē” aizraujošās ritmu improvizācijas spēles.

Biedrības nams šoreiz balles apmeklētājiem sniedz iespēju atzīmēt mīlestības dienas svētkus kopā ar klausītāju iemīļoto grupu no Ventspils “Zvaigžņu lietus”, kurai šogad aprit 25. jubilejas gads. Par godu apaļajai jubilejai, “Zvaigžņu lietus” šogad izdos savu septīto studijas albumu "Krēslas stunda", kurā ir apkopotas 11 jaunas oriģināldziesmas, no kurām dažas jau ir piedalījušās gan “Latvijas sirdsdziesmas” aptaujā, gan arī “Amigo Dzintara dziesmu” aptaujā. Mūziķi balles apmeklētājiem būs sarūpējuši īstu svētku programmu, kurā ikviens varēs saklausīt sirsnīgas un jautras melodijas gan no grupas jaunā albuma, gan arī jau iepriekš dzirdētās un tautā iemīļotās melodijas, kuru ritmos ikviens varēs patīkami atpūsties un izdejoties.

Vakara gaitā ar krāšņiem deju priekšnesumiem, sievišķīgu šarmu un grāciju balles apmeklētājus sagaidīs Liepājas Baleta un Deju studijas profesionālo austrumu deju izpildītāju priekšnesumi, kuri tiks papildināti ar ritma grupas “Transcendentālē” mūzikas instrumentu skaņām, veidojot harmonijas pilnu ceļojumu ritma pasaulē.

Lai šis pasākums paliktu atmiņā, skaistākos balles mirkļus varēs iemūžināt fotostūrītī “Austrumu šarms”, kurš tapis sadarbībā ar Liepājas Indijas preču veikalu “Austrumu tirgus”. Veikals atrodas Liepājā, Graudu ielā 43.

Liepājnieki un pilsētas viesi aicināti dalīties mīlestībā ar sev mīļiem un tuviem cilvēkiem, izbaudot romantisku Valentīndienas deju vakaru pacilājošās svētku sajūtās greznajā Liepājas Latviešu biedrības nama zālē.

Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija Liepājas Latviešu biedrības nama kasē, tālr. 63423829