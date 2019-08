Biedrības nams aicina uz sezonas atklāšanas balli kopā ar grupu “Liepavots”

14. septembrī no plkst. 20:00 Liepājas latviešu biedrības nams aicina ikvienu uz jaunās sezonas atklāšanas koncertprogrammu pie galdiņiem „Kabarē nakts”. Dejotāju priekam un atpūtai koncertprogrammā muzikālo pavadījumu izpildīs grupa “Liepavots” no Jēkabpils un kabarē atmosfēru uzburs šova deju grupa “Fichers” no Rīgas.

Ik gadu septembrī Liepājas latviešu biedrības nams atsāk savu jauno sezonu ar apmeklētājiem iemīļoto koncertprogrammu pie galdiņiem. Šogad Biedrības nams aicina izmantot iespēju izjust pagājušā gadsimta slaveno “Moulin Rouge Paris” noskaņu pasākumā “Kabarē nakts”, par ko parūpēsies kabarē deju grupas “Fichers” dejotājas, kas izpildīs tematikai atbilstošus deju priekšnesumus, kuru laikā ikviens varēs izjust īstu kabarē noskaņu. Turpinājumā deju solī ar muzikālo programmu aicinās izdejoties ļoti iecienītās grupas “Liepavots” mūziķi no Jēkabpils, kas klausītāju priekam izpildīs labi atpazīstamas dziesmas.

Grupa “Liepavots” uzstājas saviem klausītājiem jau vairāk kā piecpadsmit gadus un šajā pasākumā muzicēs Māra Tālberga (vokāls, ģitāra) un Sergeja Gurtiņa (vokāls, akustiskā ģitāra, solo un ritma ģitāra, basģitāra, taustiņinstrumenti, aranžējumi, studijas apstrāde) sastāvā. Pastāvēšanas laikā grupa laidusi klajā divus albumus un šobrīd strādā pie sava trešā albuma izdošanas. Koncertprogrammas ietvaros labi pazīstamie grupas mūziķi izpildīs dziesmas gan no popularitāti ieguvušā albuma “Ilgu krasti”, kurā iekļautas grupas “Smokie” populārāko hītu kaverversijas, kā arī dziesmas no albuma “Tavā tuvumā”.

Papildus mūziķu izpildītajām dziesmām vakara gaitā noskaņu ar tērpiem un azartiskiem deju priekšnesumiem palīdzēs uzburt kabarē deju grupa “Fichers” no Rīgas, kurām šī nebūs pirmā viesošanās Liepājas latviešu biedrības namā. Deju grupas sastāvs atgriezīsies Liepājā, lai ar tērpu un kustību palīdzību uzburtu noskaņu visiem sezonas atklāšanas pasākuma apmeklētājiem. Dejotāju izpildītajā kabarē šovā tiek atspoguļota mūziklu “Čikāga”, “Mulenrūža” un “Kabarē” atmosfēra. Šovs ietver sevī 20.-30.gadu džeza kompozīcijas, kas tiek izpildītas stilizētā manierē: “All That Jazz”, “Cabaret”, “Hello Dollу”, “Henky Penky”, “Fever”, “Ameriсano”. Tāpat šovā izskan arī franču kan-kans, kaislīgais tango, uzkurinošais čarlstons un citi ritmi ar kuru palīdzību ikviens pasākuma apmeklētājs varēs sajusties kā īsta kabarē zvaigzne.

Lai šis pasākums paliktu atmiņā, skaistākos mirkļus būs iespējams iemūžināt īpaši izgatavotajā, tematiskajā fotostūrī, kurā pasākuma apmeklētāji varēs izbaudīt un iemūžināt šo vakaru kabarē.

Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija Liepājas latviešu biedrības nama info centrā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 vai zvanot pa tālr. 63423829.