Biedrības nams aicina uz Sezonas noslēguma balli kopā ar grupu “Mākoņstūmēji”

Piektdien, 13. aprīlī no plkst. 20:00 Liepājas Latviešu biedrības nams aicina uz sezonas noslēguma balli “Dzīve kā košums”, izdejojot to grupas "Mākoņstūmēji" muzikālās programmas pavadījumā. Vakara gaitā pirmo reizi uz Biedrības nama skatuves uzstāsies duets “Santehniķi”, apmeklētājus priecējot ar vēl iepriekš neredzētu muzikālu performanci.

Liepājas Latviešu biedrības nams aicina izmantot iespēju pavadīt neaizmirstamu deju vakaru Biedrības nama Lielajā zālē, no sirds izdejojot spirgtos pavasara mirkļus kopā ar “Mākoņstūmējiem”, kas ir viena no pašmāju populārākajām muzikālajām apvienībām Latvijā, kurā apvienojušies septiņi pieredzējuši mūziķi no Smiltenes, kas spēlē katrs savu mūzikas instrumentu. Bez tradicionālajām, iemīļotajām un tautā populārajām melodijām latviešu valodā, mūziķi izpildīs arī cittautu dažādu ritmu un raksturu dziesmas.

Grupā muzicē Māris Aizpurietis (vokāls, ritma ģitāra), Guntis Āboliņš (bass, vokāls), Jānis Dreiškins (solo ģitāra), Mārtiņš Linde (bungas), Jānis Silakalns (saksofons), Haralds Stenclavs (taustiņi) un Jānis Vilks (trompete). Mūziķi ir koncertējuši ne vien Latvijā, bet arī ārpus tās – 2015. gadā pasaules hokeja čempionātā Prāgā sniedzot dzīvās mūzikas baudījumu hokeja faniem no visas pasaules mūzikas klubā “Prāgas Baltie krekli”, iegūstot lielu atzinību gan no tautiešiem, gan ārzemniekiem.

Vakara gaitā ar muzikālu performanci apmeklētājus pārsteigs strauju popularitāti Latvijā guvušais duets “Santehniķi” (Elans Pureklis un Emīls Mangulis) no Ogres, kas sniegs aizraujošu un iepriekš neredzētu muzikālu šovu, spēlējot Latvijas mērogā vienīgo savdabīgo mūzikas instrumentu – trubafonu. Performances laikā būs iespējams saklausīt īstu dziesmu karuseli - sākot no klasikas, latviešu tautas dziesmām un beidzot ar mūsdienu populārajiem mūzikas hītiem, kas kājām pašām liks cilāties straujajos mūzikas ritmos.

Lai šis pasākums paliktu atmiņā, balles skaistākos mirkļus varēs iemūžināt īpaši izgatavotajā fotostūrītī “Pavasara ziedu plaukumā”.

Ar šo pavasara balli noslēdzot sezonu, ar lielu nepacietību tiks gaidīta jau nākamā, jo atsākoties rudens sezonai viena no ballēm būs veltīta Latvijas simtgadei, tādēļ tā būs īpaši grezna un noteikti atšķirsies no jau ierastajām ballēm.

Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija Liepājas Latviešu biedrības nama kasē, zvanot pa tālr. 63423829.