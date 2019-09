Biedrības nams noslēgs ziedu izstāžu sezonu ar daudzpusīgo Dāliju ziedu izstādi

No 20. – 22. septembrim Liepājas latviešu biedrības namā būs vērojama vasaras noslēdzošā ziedu izstāde, kurā būs aplūkojamas daudzveidīgās dālijas. Arī šī ziedu izstāde nebūs izņēmums un sniegs iespēju atklāšanas dienā plkst. 12:00 piedalīties dāliju kolekcionāra Maigura Strīķa lekcijā “Dāliju kolekcijas organizācija un gumu saglabāšana ziemā”, taču 13:30 būsiet aicināti apmeklēt neirografikas instruktores un mākslas terapeites Diānas Sergas meistarklasi “Mīlestības neirolotoss”.

Plašais krāsu spektrs un daudzveidīgie vizuālie veidoli ir tikai pāris no rudens pavēlnieču dāliju īpašībām. Šoreiz krāšņās dālijas uz izstādi būs atceļojuši no kolekcionāres Helgas Ancānes, kolekcionāru Jutas un Maigura Strīķu, kā arī selekcionāra un kolekcionāra Aivara Baroniņa gādīgi lolotajiem dārziem. Visu trīs dienu garumā izstādes apmeklētāji būs aicināti ne tikai aplūkot dažādās un krāšņās ziedu šķirnes, bet arī piedalīties balsošanā, kurā ikviens klātesošais varēs atdot savu balsi un izvēlēties šķirni, kas pelnījusi titulu – Liepājas 2019. gada dāliju karaliene.

20. septembrī plkst. 12:00 kolekcionārs Maigurs Strīķis sniegs izglītojoši informatīvu lekciju “Dāliju kolekcijas organizācija un gumu saglabāšana ziemā”. Lekcijas laikā klātesošajiem būs iespēja uzzināt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem, kas saistīti ar dāliju kolekcijas organizāciju, kas nereti var būt laikietilpīgs process, kas prasa ne tikai zināšanas, bet arī pacietību. Vieslekcijā līdzās ieteikumiem par to kā veikt dāliju ziedu organizāciju, būs iespējams dzirdēt par šo ziedu audzēšanu un saglabāšanu ziemā, galveno uzsvaru liekot uz pamatprincipiem, kurus ievērojot ikviena šī zieda šķirne spēs pārziemot un priecēt audzētājus arī nākamajā gadā.

Plkst. 13:30 būsiet aicināti iepazīt neirografikas pamatprincipus mākslas terapeites un neirografikas instruktores Diānas Sergas meistarklasē “Mīlestības neirolotoss”. D. Serga par lekcijā sagaidāmo atklāj: “Lotoss ir viens no senākajiem ziediem pasaulē. Tā simbols ietver garīgās atvērtības, pilnības, svētuma un tīrības nozīmes. Dažādās reliģijās lotosam ir dažāda nozīme, kas ietver dzīvi, atjaunotību, auglību, savukārt citās tautās lotoss tiek uzskatīts, kā mijiedarbība starp sievišķo un vīrišķo. Kas attiecas uz neirografiku, tā ir praktiska metode, kas palīdz strādāt ar saviem iekšējiem ierobežojumiem, radot jaunu, atbrīvotu savas situācijas un dzīves uztveri. Zīmēšanas procesa laikā, veidojot grafisku attēlu, tiek attīstīta apzinātība, kas vērsta uz sava ķermeņa sajūtām, sekmēta emocionālo stāvokļu pārvaldīšana un domu vērošana. Tādā veidā katrs spēj ne tikai attīstīt savu emocionālo intelektu, bet arī apzināti to izmantot ikdienā, tādejādi uzlabojot savu dzīves kvalitāti.” Apvienojot lotosa zieda simbolu ar neirografiku ir iespēja uz papīra lapas izdzīvot kaut kā jauna dzimšanu, kuras laikā psiholoģiski izdzīvojam visus mūsu nolūka īstenošanās posmus. Pēc meistarklases, gūsiet jaunus iespaidus, pārliecību par pozitīvu izmaiņu iespējamību, radošās enerģija pieplūdumu, kas “aizskalo” šaubas un bailes.

Ziedu izstādi krāšņāku padarīs mākslinieces Valērijas Skvorcovas radītie mākslas darbi. Ieeja izstādē, lekcijā un meistarklasē bez maksas.

Dāliju ziedu izstāde apskatāma:

20. septembrī no 12:00 – 20:00

21. septembrī no 10:00 – 20:00

22. septembrī no 10:00 – 20:00