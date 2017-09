Biedrības nams pirmo reizi Liepājā rīko Dāliju ziedu izstādi

Pirmoreiz Liepājā, no 14. līdz 16. septembrim Liepājas Latviešu biedrības nama foajē rotās rudens ziedu karalienes dālijas – pavisam kopā vairāk nekā 200 dažādu nokrāsu dāliju šķirnes, kas izaudzētas Liepājā, Kurzemes un Vidzemes reģionos. Ziedu izstādi Liepājas Latviešu biedrības nams organizē sadarbībā ar Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības Dāliju audzētāju sekciju. Izstādes atklāšana notiks 14. septembrī plkst. 14.00.

Skaistākās dālijas no savām kolekcijām uz izstādi būs atveduši kolekcionāre Helga Ancāne (Rīga), dāliju audzētāji Maija un Ēvalds Breikši no SIA ’’Tubera’’ (Valmiera), kā arī dāliju audzētāji Imants Ziemelis un Inese Brizga no Liepājas puses.

Izstādes atklāšanā apmeklētājiem būs iespēja tikties ar dāliju kolekcionāri Helgu Ancāni un Imantu Ziemeli, kuri pastāstīs interesantus faktus par pieredzi dāliju audzēšanā, kā arī sniegs praktiskus padomus.

Dāliju audzētāja Maija Breikša stāsta: ''Ziemeļvidzemē šogad dālijām bijuši ļoti labvēlīgi laika apstākļi. Pavasarī jau savlaicīgi tās varēja iestādīt..

Šiem ziediem patīk mērens klimats, tāpēc šogad tās ļoti krāšņi saziedējušas un priecē dāliju audzētājus. Citreiz tāda ziedēšana pieredzēta tikai septembrī. No 100 šķirnēm, kuras atceļos uz izstādi, 30 būs pavisam jaunas šķirnes.''

Dālijas ir ļoti skaistas un krāšņas savā dažādībā, tās paver ļoti plašas variācijas iespējas ne vien krāsu, bet arī lieluma ziņā. Mazākie dāliju ziedi mēdz būt tikai 3 cm diametrā, bet lielākie spēj sasniegt pat 40 cm diametrā lielus ziedus. Daudzām dāliju šķirnēm no viena krūma izzied pat ap 200 ziedu. Tāda krāsu varavīksne, zieda formu daudzveidība un krūmu augstuma dažādība nav nevienai citai puķu kultūrai, tāpēc šie ziedi ir koši un ļoti skaisti akcenti jebkurā dārzā. Pirmos dāliju ziedus var gaidīt jau jūlija sākumā, bet krāšņākā un bagātākā dāliju ziedēšana ir augustā un līdz pat rudens salnām.

Izstādi dzīvespriecīgāku iekrāsos arī radošās pilnveides studijas ‘’Mākslas Pasāža RADI’’ dalībnieku gleznotie dāliju ziedi jauktā tehnikā, kas tapuši mākslinieces Ilzes Elizabetes Rasas vadībā.

Ar daudzkrāsaino dāliju izstādi Biedrības nams noslēgs ikgadējo ziedu izstāžu ciklu, tāpēc aicinām ikvienu interesentu izbaudīt pirmās rudenīgās vēsmas Liepājas Latviešu biedrības nama organizētajā Dāliju ziedu izstādē!

Dāliju izstāde Biedrības nama foajē apskatāma:

14. septembrī no 14.00 līdz 18.00;

15. septembrī no 10.00 līdz 18.00;

16. septembrī no 10.00 līdz 18.00.

Ieeja izstādē ir bez maksas.