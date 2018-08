"Dirty Deal Audio" pārsteigs ar Latvijas aktuālāko elektronisko mūziku dzīvajā izpildījumā

Mūsdienu mākslas festivāls “Liepājas Mākslas forums” 30. augustā plkst. 18.30 aicina uz Latvijas elektroniskās mūzikas vakaru Dirty Deal Audio seanss. Mūzikas vakarā populārā repera anša (Ansis Kolmanis) un mūziķa Labais Dāma (Kārlis Biķernieks) vadībā uzstāsies pēdējo gadu aktuālākie Latvijas nepieradinātās elektroniskās mūzikas mākslinieki. Vakara gaitā dzīvajā izpildījumā būs dzirdamas gan dažādas deju mūzikas formu mutācijas un eksperimenti ar skaņu, gan klasiskākas elektroniskās mūzikas formas, piemēram, tehno un bītu mūzika.

Plkst. 18.30 koncertzāles “Lielais dzintars” mākslas telpā Civita Nova vakaru iesildīs mākslinieks Figūras jeb Kaspars Groševs ar abstraktu sci-fi elektronisko mūziku. Turpinājumā mūzikas producents, elektroniskās mūzikas izpildītāja un diskžokejs ELVI izpildīs koncertprogrammu MAXIMUM.TOUCH, kas radīta, izmantojot tikai un vienīgi deviņdesmito un agrīno divtūkstošo gadu ritma un blūza mūzikas vokālu samplus. Paraugdemonstrējumu ciklu ar meistarīgi komponētu analogu tehno koncertu noslēgs mākslinieks ΩTek , kas savos skaņdarbos savieno sentimentālas spēļu konsoļu melodijas ar dziļām basu skaņām, kā arī dažādus ikdienas trokšņus un mutvārdu daiļradi ar klasiskām house mūzikas un tehno partijām.

Sākot no plkst. 20.00 Lielajā zālē varēs dzirdēt eklektisku programmu četru dažādu mūzikas projektu sniegumā. Komponiste un māksliniece Sign Libra jeb Agata Meļņikova uzstāsies ar harmonisku ambientās mūzikas koncertu. Agata ir vienīgā latviete, kas ar savu mūziku uzstājusies elektroniskās un popmūzikas platformā Red Bull Music Academy Monreālā, Kanādā. Savukārt emocijām un basa frekvencēm piesātinātu, gaumīgām ģitārspēlēs partijām papildinātu koncertu sniegs PRAGAII – duets, kura sastāvā ir elektroniskās mūzikas producents Kashuks un jaunās paaudzes ģitārspēlēs virtuozs un multiinstrumentālists Aleksis Luriņš. Smagnējāku tehno dušu, izmantojot vietējā ražojuma Erica Synths modulāro sintezatoru sistēmas, piedāvās Latvijas elektroniskās mūzikas viens no spilgtākajiem karognešiem KODEK. Koncerta noslēgumā apokaliptisku un futūristisku mūziku izpildīs Berlīnē dzīvojošais un starptautiski atzītais skaņas mākslinieks N1L. Lielās zāles video fona asistente būs videomāksliniece INA VARE. Vakaru vadīs Dirty Deal Audio skaņu inženieris, reperis ansis un viens no mūzikas izdevniecības No Sex Just Talk vadītājiem Labais Dāma.

Pasākumu mūsdienu mākslas festivāla “Liepājas Mākslas forums” ietvaros organizē “Lielais dzintars” sadarbībā ar Dirty Deal Audio, kas uzskatāmi par elektroniskās mūzikas vēstnešiem Latvijā. Šī sabiedriskā iniciatīva radusies 2011. gadā un par saviem mērķiem izvirzījusi laikmetīgās elektroniskās mūzikas jaunrades un pieejamības veicināšanu, mūziķu un skaņas mākslinieku profesionālās izaugsmes un radošās darbības atbalstīšanu, nozarē iesaistīto komunikācijas un sadarbības iespēju veicināšanu, kā arī jaunradītu kultūras vērtību aktualizēšanu un izplatīšanu publiskajā telpā.

Programmā:

18.30 – 20.00 ELVI "MAXIMUM.TOUCH", ΩTek un Figūras mākslas telpā Civita Nova

20.00 – 23.00 Sign Libra, KODEK, PRAGAII, N1L un Vj INA VARE Lielajā zālē

Biļetes par 5 eiro nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Apmeklētājiem tiek piedāvāta arī “Liepājas Mākslas foruma” kopbiļete, kas līdz 1. septembrim pieejama par īpaši labu cenu – 40 eiro par desmit pasākumiem.

Par “Liepājas Mākslas forumu”

Mūsdienu mākslas festivāls “Liepājas Mākslas forums” no 28. līdz 30. septembrim Liepājas koncertzālē piedāvās vairāk nekā desmit dažādu žanru notikumus un aicinās klātienē sastapt spilgtus māksliniekus no Latvijas un savu žanru līderus no ārvalstīm. Festivāls sola pārsteigt ar Eiropas un pasaules skatuves mākslas šedevriem, izpaužoties gan mūzikā un dejā, gan teātrī, kino, vizuālajā mākslā un vēl nepieredzētās dažādu žanru saplūsmēs. Festivālu organizē SIA “Lielais Dzintars”, tas tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Liepājas pašvaldības un Liepājas Kultūras pārvaldes finansiālu atbalstu. Visa festivāla programma pieejama mājas lapā lielaisdzintars.lv.