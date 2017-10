Grupa “Tango Sin Quinto” kopā ar dīvu Aiju Vītoliņu 10. novembra rudens vakarā plkst. 19.00 piedāvā klausītājiem iespēju uzburt dienvidu gaisotni apmeklējot Liepājas Latviešu biedrības namā grupas “Tango Sin Quinto” koncertprogrammu „Atgriezties dienvidos”.

Dziedātāja Aija Vītoliņa latviešu populārajā mūzikā sevi pieteica pirms vairāk nekā 15 gadiem, kad tapa meiteņu grupa „Rimmel Roses”. Iepriekš zināma arī kā dziedātāja Amber. Savas muzikālās gaitas savulaik sākusi kā dažādu Latvijā populāru mūziķu fona vokāliste. Viņa piedalījusies arī Jāņa Lūsēna mūziklu izrādēs, Leonarda Bernsteina “Mesas” uzvedumā Rīgā, Kaspara Rolšteina un Regnāra Vaivara avangarda izrādē “Stokholmas sindroms”. Tāpat daudziem viņa pazīstama kā krāšņo „Cabaret” izrāžu dīva un arī tango dziedātāja. Aija ir lieliska solo māksliniece ar šarmu un stila izjūtu. Aija priecājas, ka pēdējos gados izkristalizējusies pašai sava mūziķu grupa jeb apvienība ar nosaukumu “Tango Sin Quinto”. “Viktors Runtulis salika mūs kopā Ventspils svētkos. Lielisks, talantīgs, traks, radošs kolektīvs. Tā ir mūzika, kas mums ir tuva: Pjacolla kaut kā velk uz dienvidiem, Spāniju, Franciju. Kaut kas kopš projekta sākuma ir nācis klāt, arī skanējuma ziņā šis tas ir pamainījies. Tie, kas varbūt jau dzirdējuši, noteikti var nākt atkal. Mēs kārtīgi pafantazējam par to. Nav tā, ka ir tikai tango; pārējais ir par tango sajūtu tēmu – naids, mīlestība, miers. Par tiem nadziņiem, ko gribas izlaist un ko vajag darīt.”

Savukārt grupa “Tango Sin Quinto”, kas tulkojumā no spāņu valodas būtu “tango bez piektā”, sākotnēji tika izveidota, lai atskaņotu argentīnieša Astora Pjacollas neparastos tango. Ansamblis no sākotnējā kvarteta gan izaudzis par sekstetu. “Tango Sin Quinto” mūzikas stila pamatā ir divas spilgtas vadlīnijas: mūsdienīgs tango un kaverversijas no dažādu stilu mūzikas. Grupas radošais sastāvs ir Aija Vītoliņa (vokāls), Jānis Stafeckis (kontrabass), Artūrs Noviks (akordeons), Ainis Zavackis (sitamie instrumenti), Raimonds Melderis (vijole) un Romāns Vendiņš (klavieres).

Koncertā skanēs grupas mīļākie skaņdarbi, kas gadiem ritot, kopā priecājoties un skumstot, to visu izdzīvojot mūzikā, kļuvuši tuvi. Koncertā būs dzirdamas dziesmas dažādās valodās un stilos - no populāriem tango skaņdarbiem līdz pavisam nepazīstamām, taču aizkustinošām ladino – ebreju mūzikas virziena kompozīcijām. Ikviens varēs baudīt dziesmas no Astora Pjacollas tango operas Maria de Buenos Aires, ladino dziesminieces – izraēliešu dziedātājas Jasmīnas Levī skaņdarbus, kā arī, protams, neiztikt bez mazā zvirbulēna Edītes Piafas absolūti skaistākajām melodijām franču valodā. Tāpat būs dzirdami arī komponistu Morisa Ravēla, Rišāra Galjāno skaņdarbi un dažas tradicionālas tango melodijas.

Piepildiet savas vīna glāzes, uzaiciniet blakus savus draugus, iededziet sveces un kopā, spītējot rudenim, uzbursim siltu dienvidu vakaru!

Koncerti notiks:

28.10.17. - Mazmežotnes muižā;

10.11.17. - Liepājas Latviešu biedrības namā;

24.11.17 - Jelgavas Kultūras namā. Visu koncertu sākums plkst. 19:00.

Biļetes iespējams iegādāties visās “Biļešu paradīze” kasēs un internetā: https://www.bilesuparadize.lv/lv/performances/performance/14072

http://straume.lmt.lv/lv/kultura/kultura/tango/6710

https://www.youtube.com/watch?v=3iJtaY8wuQQ&index=1&list=RD3iJtaY8wuQQ

https://www.youtube.com/watch?v=4s5DZsxBulw

https://www.youtube.com/watch?v=p8qspYh3bKY