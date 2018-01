Guna Zariņa un Latvijas Radio koris ar izrādi “Naktssardze” viesosies Liepājā

Sestdien, 17. februārī pulksten 16 Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” aicina skatītājus uz koncertizrādi “Naktssardze” ar aktrises Gunas Zariņas un Latvijas Radio kora piedalīšanos.

Viens no koncertizrādes veidotājiem un Latvijas Radio kora mākslinieciskais vadītājs Sigvards Kļava teicis: "Naktssardze nav ierindojama kādā žanriskā rāmītī – koncerts, koncertizrāde vai izrāde. Šis notikums un pati tēma tiks balstīta Gijoma Apolinēra fantastiskajā dzejolī "Mirušo māja", un sajūta būs kā starpposms starp vienu eksistenci un citu, kā robeža starp šīm paralēlām pasaulēm. Diena un nakts, šī dzīve un tā dzīve, šī gaisma un tā gaisma. Tas nebūs mēģinājums to izstāstīt, bet izdzīvot."

Koncertizrādē “Naktssardze” dzejolis pārtop metaforiskā stāstā par mirušo un dzīvo vienas nakts tikšanos, kas aizgājējiem ļauj vēl mirkli piedzīvot pārtrauktās dzīves, nepiepildītās ilgas un sapņus, savukārt dzīvajiem atgādina, ka aiziešanas stunda ir katram nezināma. Dzīvie ir mirušie un mirušie dzīvie, – abas pasaules ir vienotas, ne šķirtas - teikts izrādes aprakstā.

“Naktssardzes” skanisko ietērpu veido komponistu Ērika Ešenvalda, Lase Tūresena un Andersa Hilborga skaņdarbu fragmenti, kas izskanēs Latvijas Radio kora un solistu balsīs.

Koncertizrādi “Naktssardze” rosinājusi Rīgas Sv. Pētera baznīcas naktssardze Iveta Tēraude, savukārt ideju realizējusi radošā grupa - komponists Ēriks Ešenvalds, diriģents Sigvards Kļava, aktrise Guna Zariņa un režisors Vladislavs Nastavševs. Koncertuzveduma pirmatskaņojums notika Rīgas Festivāla laikā aizvadītā gada jūnijā Rīgas Sv. Pētera baznīcā. Koncertizrādē piedalās: aktrise Guna Zariņa, Latvijas Radio koris un diriģents Sigvards Kļava.

Jaunā Rīgas teātra aktrise Guna Zariņa klausītāju un kritiķu nedalītu atzinību guvusi, pateicoties savai profesionālajai meistarībai. Guna Zariņa studējusi Sanktpēterburgas Valsts Teātra mākslas akadēmijā. Aktrise vairākkārt tikusi nominēta, kā arī saņēmusi Spēlmaņu nakts balvu kategorijā “Gada aktrise”, ieguvusi Latvijas Teātra darbinieku savienības Labākās aktrises balvu (2007), Lilitas Bērziņas balvu (2013) un režisora Oļģerta Krodera apbalvojumu, kā arī Nacionālā kino balvu “Lielais Kristaps 2015”. Ar panākumiem filmējusies vairāk nekā desmit kinolentēs. 2017. gadā Gunai Zariņai piešķirts IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis.

Latvijas Radio koris ir viens no labākajiem Eiropas kamerkoriem, kura augstā muzikālā kultūra, inteliģence un unikālā skaņu bagātība padarījusi to par īpašas skaniskās firmas zīmi pasaules kormūzikas kartē. Par radošo darbību koris deviņas reizes saņēmis Lielo mūzikas balvu. Koris aptver plašu muzikālo repertuāru, sākot no renesanses līdz mūsdienu komponistu vissarežģītākajām partitūrām, kā arī regulāri veic ieskaņojumus. 2014. gadā koris saņēma prestižo Grammy mūzikas balvu kategorijā "Labākais kora sniegums". No 1992. gada Latvijas Radio korī strādā divi diriģenti – tā mākslinieciskais vadītājs, galvenais diriģents Sigvards Kļava un diriģents Kaspars Putniņš.

Koncerts vienā daļā. Organizē SIA “Lielais dzintars” sadarbībā ar VSIA “Latvijas Koncerti”. Norisi finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Liepājas pašvaldība.

Biļetes, sākot no 10 eiro, nopērkamas koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā, Biļešu Paradīzes kasēs un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm un grupām pieejamas atlaides.