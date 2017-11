Islandes izcilākais pianists Vikingurs Oulafsons sniegs solokoncertu Liepājas “Lielajā dzintarā”

Svētdien, 10. decembrī pulksten 16 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” solokoncertu sniegs “Islandes nedēļas nogales” mākslinieciskais vadītājs, starptautiski atzītais pianists un Deutsche Grammophon mākslinieks Vikingurs Oulafsons.

Pēcpusdienas koncertprogrammā Vikingurs izpildīs etīdes no sava jaunākā, 2017. gadā izdotā ieraksta Philip Glass. Piano Works by Vikingur Olafsson, ko mūzikas kritiķi novērtējuši kā vienu no izcilākajām Glāsa interpretācijām. Koncerta otrajā daļā pianistam uz skatuves pievienosies arī Liepājas stīgu kvartets.

“Esmu secinājis, ka tā nav repetīcija,” par Glāsa ierakstu teicis Oulafsons, “es to redzu nevis kā iešanu pa vienu un to pašu ceļu, bet drīzāk kā spirālveida ceļojumu, kurā vienmēr var atrast jaunas perspektīvas.”

Vikingurs Oulafsons dzimis un pirmo muzikālo izglītību ieguvis Islandē, 16 gadu vecumā kā solists-brīnumbērns pirmo reizi koncertējis ar Islandes Simfonisko orķestri, bet, sasniedzot pilngadību, pārvācies uz Amerikas Savienotajām valstīm un uzsācis studijas vienā no prestižākajām mūzikas augstskolām pasaulē - Ņujorkas Džuliarda skolā (The Juilliard School of Music).

Kā smaidot atzīst pats Vikingurs, tieši Džuliardā, nonākot līdzās krievu un amerikāņu klaviermūzikas tradīcijās augušajiem vienaudžiem, viņš pirmo reizi esot sapratis, ka, iespējams, nav labākais pianists pasaulē, un turpmākos 6 gadus veltījis nebeidzamām stundām pie klavieru taustiņiem. Ieguvis slavu kā “puisis, kurš nekad neiziet no mēģinājumu klases”, kā arī bakalaura un maģistra grādus klavierspēlē, pēc studijām Vikingurs paralēli pianista karjerai Eiropā, Amerikā, Islandē un cituviet, izveidojis arī savu ierakstu kompāniju, mūzikas raidījumu Islandes Nacionālajā televīzijā un Vasaras saulgriežu mūzikas festivālu Harpas koncertzālē.

Saņēmis neskaitāmus muzikālos apbalvojumus Islandē, tajā skaitā vairākkārt atzīts par Gada mākslinieku, izcilais pianists pērn parakstīja ekskluzivitātes līgumu ar vienu no nozīmīgākajām klasiskās mūzikas ierakstu kompānijām pasaulē - Deutsche Grammophon - un klajā laida ierakstu ar jau pieminētajām Filipa Glāsa etīdēm. Arī par šo veikumu BBC Music Magazine un Gramophone kritiķiem atlika vien noelsties, sakot: “Elpu aizraujošs, izcils pianists!” un atzīstot, ka “ir tikai daži mūziķi, kuru talants un radošā intuīcija būtu salīdzināma ar Vikingura spējām.”

Arī New York Times, Le Monde un The Telegraph kritiķi slavē Oulafsona interpretāciju dziļumu, ekspresiju, kaislīgo muzikalitāti, eksplozīvo virtuozitāti un vulkānisko temperamentu, intelektuālo zinātkāri un tieksmi pēc izaicinājumiem, uzsverot, ka viņam piemīt reta dāvana izgaismot labi zināmu darbu negaidītos virzienos, radot pašam savu, neparastu mūzikas pasauli.

Vikingurs Oulafsons vienlaikus ir arī 3 mūzikas festivālu mākslinieciskais direktors – 2012. gadā pēc viņa iniciatīvas izveidots Reykjavík Midsummer Music festivāls Harpas koncertzālē Islandē pēc kura panākumiem, dažus gadus vēlāk, Vikinguru uzaicināja par Vinterfest radošo vadītāju Zviedrijas pilsētā Morā, bet šogad pēc Vikingura iniciatīvas izveidota 3 dienu mūzikas programma “Islandes nedēļas nogalei” Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”.

Koncerts 2 daļās. Aptuvenais norises ilgums: 1h 45min. Biļetes, sākot no 7 eiro, nopērkamas visās Biļešu paradīzes kasēs, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā. Skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm un grupām pieejamas atlaides.

Islandes nedēļas nogali organizē SIA “Lielais dzintars”, tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Liepājas pašvaldības atbalstu. Plašāka informācija par norisēm koncertzālē un visa Islandes nogales programma pieejama: www.lielaisdzintars.lv