Japāņu superzvaigzne Hiromi pārcēlusi savu pasaules koncertturneju

Paziņojot par grūtniecību, slavenā džeza pianiste no Japānas – Hiromi – saskaņā ar ārsta norādījumiem pārcēlusi savu ASV un Eiropas koncertturneju uz rudeni. Vienīgais ekstravagantās pianistes koncerts Ziemeļeiropā, kas Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” bija ieplānots marta nogalē, atlikts uz šī gada 6. oktobri plkst. 17.00.

"Atvainojos par neērtībām, ko esmu sagādājusi savas ASV/ Eiropas koncertturnejas ietvaros. Uzstāties man patīk vairāk par visu pasaulē, un es ienīstu šādus brīžus, kad nākas pārcelt koncertus. Jūsu atbalsts man nozīmē ļoti daudz, un es to ļoti cienu, tomēr šī brīža situācija neļauj man lidot un uzstāties tā, kā esmu radusi. Es vēlētos būt savā labākajā formā, lai varētu dalīties tik īpašajos muzikālajos brīžos ar savu auditoriju. Liels Jums paldies, un es no sirds novērtēju Jūsu sapratni," oficiālajā paziņojumā saviem faniem pauž Hiromi.

Kā iepriekš ziņoja “Lielais dzintars” pārstāvji, Hiromi koncerts Liepājas koncertzālē iecerēts kā 2019. gada vērienīgākais ekskluzīvās koncertsērijas “Pasaule Lielajā dzintarā” notikums. Bija plānots, ka 2019. gada pavasari ekstravagantā pianiste un komponiste aizvadīs sava jaunā mūzikas albuma “Solo” zīmē un dosies albuma pasaules koncertturnejā. Šobrīd visi turnejas koncerti – Latvijā, Vācijā, Šveicē, Krievijā, Kanādā, ASV un Lielbritānijā – pārcelti uz vēlāku laiku un notiks ne ātrāk kā 2019. gada oktobrī.

Klausītājiem, kas jau nopirkuši biļetes uz koncertu 23. martā, ir iespēja ar šīm pašām biļetēm apmeklēt koncertu 6. oktobrī. Biļetes nav jāapmaina – tās būs derīgas 6. oktobra koncertā, saglabājot esošās sēdvietas. Savukārt tie, kas iegādājušies biļetes "Biļešu Paradīzes" kasēs un nevēlas vai nevar apmeklēt koncertu oktobrī, ir tiesīgi tās līdz šī gada 23. martam atdot atpakaļ jebkurā "Biļešu Paradīzes" kasē visā Latvijā, saņemot atpakaļ naudu. Ja biļetes iegādātas “Biļešu Paradīzes” interneta vietnē un klausītājs neapmeklēs koncertu oktobrī, viņš tiek aicināts rakstīt uz info@bilesuparadize.lv, lai pieprasītu atgriezt naudu par iegādāto koncerta biļeti. E-pastā jānorāda pirkuma rēķina numurs. Nauda tiks atgriezta uz bankas kontu.

Izpelnoties Japānas brīnumbērna slavu, jau pusaudzes gados Hiromi klavierspēli attīstīja pie viena no mūsdienu vadošajiem džeza pianistiem Čika Korea (Chick Corea) un uzstājās kopā ar Eiropas vadošajiem orķestriem. Vēlāk viņas skolotāju un skatuves partneru vidū bija arī leģendārais džeza pianists Oskars Petersons (Oscar Peterson) un Ahmads Džamals (Ahmad Jamal). Vēl būdama Bostonas Bērklijas mūzikas koledžas studente, pianiste ASV laida klajā savu debijas albumu. Šodien, apvienojot klasiskās mūzikas repertuāru ar dziļu džeza tradīcijas izpratni un roka elementiem, Hiromi izdevusi duci mūzikas albumu. “Neviens no pasaules pianistiem klavieres solo formātā nespēlē ar tik apbrīnojamu virtuozitāti un aizraujošu neparedzamību kā to dara Hiromi – GRAMMY balvas ieguvēja, viena no izcilākajām mūsdienu pianistēm”, definē “mūzikas enciklopēdija” All Music Guide.

Koncertu ar Liepājas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla atbalstu organizē SIA “Lielais Dzintars”. Plašāka informācija – lielaisdzintars.lv. Biļetes nopērkamas “Biļešu Paradīzes” kasēs un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv.